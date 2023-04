Exalcalde de Gandia Arturo Torró,condenado a 3,5 años de cárcel por malversar

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al exalcalde de Gandia, Arturo Torró (PP), a una pena de tres años y seis meses de prisión y seis años y seis meses de inhabilitación absoluta como autor de un delito de malversación por la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento de 2012 a 2015.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, en el caso de Torró "concurría la condición de autoridad o funcionario con facultad decisoria y capacidad para disponer de caudales públicos".

Además, la Audiencia también condena al empresario Ricardo Manuel Faura, de la sociedad Comarques Centrals Televisió, a un año y nueve meses de prisión y tres años y medio de inhabilitación absoluta por entenderlo cooperador necesario de un delito de malversación, y absuelve al resto de acusados.

Sobre Faura, la Audiencia Provincial considera que "cabe imponer la pena inferior en grado", puesto que, aunque su cooperación "resultó imprescindible y fue su mercantil la que se benefició de la conducta malversadora", cometió el delito para permitir la resolución del contrato que vinculaba a Comarques Centrals Televisió con la empresa pública municipal Iniciatives Publiques de Gandia (IPG), que debía a su compañía facturas por casi 200.000 euros.

La sentencia condena a Torró y Faura a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Gandia con 135.812,50 euros, más los intereses legales y a pagar, cada uno de ellos, 2/18 partes de las costas procesales incluidas, en dicha proporción, las costas de la acusación particular.

Condena también a la sociedad Comarques Centrals Televisió, en calidad de responsable civil subsidiario, al pago de esa misma indemnización.

Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad y responsabilidad personal subsidiaria, la Audiencia abona a los acusados todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa, y contra la sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El juicio del conocido como 'caso Tele 7' dirimía la responsabilidad del que fuera alcalde de 2011 a 2015 y otros seis procesados por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación supuestamente cometidos en la adjudicación, a través de una empresa pública, de los servicios de comunicación del Ayuntamiento entre 2012 y 2015 a la firma Comarques Centrals Televisió.

El procedimiento se inició a partir de la querella interpuesta por los entonces concejales socialistas José Manuel Orengo y Vicent Mascarell, y el Ayuntamiento de Gandia ha ejercido la acusación particular.

Torro ve intencionalidad y manipulación en la sentencia

El excalcalde de Gandia Arturo Torró ve "claramente una fea intencionalidad y manipulación" en el momento en el que se ha publicado la sentencia del caso Tele 7, que le condena a tres años y medio de prisión por malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el Ayuntamiento, cuando era el primer edil del PP en la localidad.

En un comunicado, Torró subraya que la sentencia no es firme, ya que contra ella cabe recurso, y formula una serie de preguntas: "¿Cómo puedo conocer la sentencia desde el Martes Santo? y ¿cómo me pueden haber informado desde Madrid cuando el juicio se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Valencia, y teóricamente, la sentencia no estaba todavía dictada?"

Asimismo, se refiere a la ministra de Ciencia, Diana Morant, exalcaldesa socialista de Gandia, de la que ha subrayado que "se sienta todos los martes con el ministro Marlaska en el Consejo de Ministros" y afirmó "públicamente en un mitin celebrado elpasado 2 de abril en Gandia" que le habían condenado.

"¿Cómo, con anterioridad a la publicación de la sentencia, el ministro Marlaska puede hablar del asunto en los corrillos "festivos" de Madrid?; ¿cómo es posible que se celebre el juicio en diciembre y sale la sentencia justo antes de elecciones?", se pregunta y afirma que las decisiones judiciales "deberían estar marcadas solo y únicamente por el tribunal".