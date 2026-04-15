Eusebio Monzó, Secretario Autonómico de Hacienda, analiza las nuevas deducciones en la Renta que llegan a un millón de valencianos

El Secretario Autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, ha detallado en los micrófonos de Mediodía Cope Más Valencia las principales novedades fiscales que el Consell ha implementado para la actual campaña de la Renta. Monzó ha subrayado que la rebaja fiscal ha sido una prioridad desde el inicio de la legislatura, abarcando tanto el tramo autonómico del IRPF como los tributos cedidos.

Deducciones para gastos cotidianos

Una de las medidas más destacadas es el nuevo paquete de deducciones fiscales para gastos relacionados con la salud y el deporte. Los contribuyentes valencianos podrán deducirse hasta 150 euros por gastos en óptica, salud bucodental, enfermedades raras o Alzheimer, así como por la práctica deportiva. Según Monzó, esta medida beneficiará a un millón de contribuyentes y supondrá un impacto de unos 100 millones de euros al año.

Estas ayudas están dirigidas a las rentas medias y trabajadoras, con un límite de 60.000 euros en la declaración individual y 78.000 euros en la conjunta. El secretario autonómico lo ha calificado como "un gesto, un guiño, pues hacia todas estas personas", ya que considera que la clase media "es la que sufraga básicamente los impuestos".

Más ayudas a familias y vivienda

En el ámbito familiar, el Consell ha duplicado la deducción por nacimiento de un hijo, que pasa de 300 a 600 euros, como medida para fomentar la natalidad. A esta se suman otras ayudas para madres trabajadoras y contribuyentes con discapacidad. Monzó también ha recordado la rebaja del 25% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para jóvenes menores de 35 años que adquieran su vivienda habitual por menos de 180.000 euros.

COPE Eusebio Monzó, entrevistado por Carles Villeta hoy en Mediodía Cope Más Valencia

Esta política de reducción de impuestos se inició con la bonificación "prácticamente del 99%" del impuesto de Sucesiones y Donaciones, una medida que, según Monzó, ha supuesto un ahorro de más 200 millones de euros para los contribuyentes. "Pensamos que es injusto que después de haber pagado todos los impuestos, pues, por una desgracia, haya un fallecimiento, y que por tener que donar tu vivienda a uno de tus hijos, pues que también tengas que pagar", ha señalado.

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Pese a estas rebajas, Monzó ha explicado que la recaudación ha aumentado un 14% gracias a la "buena marcha económica" de la Comunitat Valenciana, con datos de empleo positivos y un crecimiento del PIB por encima de la media. El objetivo, ha dicho, es que "el dinero esté donde pensamos que mejor uso se le puede dar, que es en el dinero del en el bolsillo de los ciudadanos y puedan aumentar el consumo y la inversión en aquello que consideren".

El dinero esté donde pensamos que mejor uso se le puede dar, que es en el bolsillo de los ciudadanos" Eusebio Monzó Secretario Autonómico de Hacienda y Financiación de la Generalitat

La financiación, el gran reto

Monzó también ha abordado la delicada situación económica de la Comunitat Valenciana, que ha definido como la región que, junto con Murcia, menos ingresos recibe del sistema de financiación. Ha recordado que el modelo data de 2009 y lleva 12 años caducado sin que se haya revisado. "Siempre defendemos que el indicador fundamental en el reparto de recursos en el sistema tiene que ser la población", ha afirmado.

El secretario autonómico se ha mostrado muy crítico con la forma en que el Gobierno central está gestionando la negociación, que ha calificado de "torcida". Ha criticado que la propuesta surgiera de una reunión bilateral entre el presidente Sánchez y Oriol Junqueras, en lugar de en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Oiga, esto no es serio. El Consejo de Política Fiscal, de manera multilateral y no unilateral, como se ha hecho, es quien tiene que acordar estas cuestiones", ha sentenciado Monzó.

Siempre defendemos que el indicador fundamental en el reparto de recursos tiene que ser el de la población" Eusebio Monzó Secretario Autonómico de Hacienda y Financiación de la Generalitat

Ante el nombramiento del nuevo ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, Monzó le ha deseado "lo mejor", pero le ha recordado el principal reto que tiene por delante: aprobar un fondo de nivelación transitorio para que los valencianos reciban "los mismos recursos que el resto de españoles" mientras se negocia el nuevo modelo. También ha urgido a aprobar el crédito dana y el FLA extraordinario, que el año pasado no llegaron hasta julio.