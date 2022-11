Un estudio encargado por Movilidad concluye que la conexión Horta-Ciudad en Benimaclet es viable

Según el resultado de este estudio encargado por Movilidad Sostenible, el soterramiento de la Ronda Norte a su paso por Benimaclet es técnicamente factible y permitiría conectar la huerta existente al norte y sur de la ronda a lo largo de más de 600 metros, sin afección al tráfico, facilitando la movilidad peatonal entre la huerta y la trama urbana dando continuidad al camí de Farinós y al de Les Fonts. Se atendería así, según este estudio, tanto la máxima apuntada por el Pla de l’Horta sobre la conectividad de las bolsas de suelo agrícola como el deseo de las entidades vecinales de Benimaclet.

El estudio encargado a la consultora Typsa certifica que es técnicamente factible el soterramiento de 602’5 metros de la Ronda Norte con la posibilidad de restaurar sobre ella terreno agrícola. La longitud total de la actuación sería de 860 metros, incluyendo las rampas desde y hacia la plataforma vial inferior, sobre la cual se establecería una cubierta ajardinada con cobertura suficiente para la plantación de árboles de gran porte, en la que serían compatibles tanto la recuperación de suelo agrícola como zonas ajardinadas e itinerarios peatonales y ciclistas.

Por lo que respecta a la sección inferior, el tráfico rodado dispondría de tres carriles por sentido, con un ancho libre de 22 metros y un gálibo mínimo 5 metros. La solución estructural propuesta por la consultora necesitaría de sendos muros pantalla laterales de 22,75 m de longitud y 1 metro de espesor, apoyo en mediana mediante pilas-pilote de 1 m de diámetro, una losa de fondo de 1 m de espesor y otra de cubierta de 1,5 m de espesor, más que suficiente para evitar cualquier filtración de la cubierta vegetal superior.

Por su parte, la vicealcaldesa en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha reclamado que las administraciones tengan en cuenta las prioridades de toda la ciudadanía como son “el acceso a la vivienda y los servicios públicos frente a proyectos muy costosos que benefician a unos pocos y perjudican a varios barrios”. Además, el coste de la infraestructura es de 50 millones de euros, con lo que “hay que poner las cifras en contexto porque soterrar, por ejemplo, las vías del Grao costaría 80 millones de euros. Debemos tener muy claras cuáles son las prioridades de la ciudad y con 50 millones podríamos estar hablando de un parque de vivienda pública muy interesante y de servicios públicos de calidad para el barrio de Benimaclet”, ha manifestado.

Gómez ha recalcado, además, que los beneficios de esta infraestructura sólo afectarían a una pequeña parte de la ronda a su paso de Benimaclet mientras que los perjuicios se trasladarían a los barrios colindantes de Orriols y Torrefiel “porque el informe habla de una rampa de salida de 260 metros”. “Hay una incoherencia entre lo que defiende en este caso el servicio de Movilidad para Benimaclet y lo que hemos defendido para Pérez Galdós, donde vamos a tapar el túnel por la incuestionable contaminación ambiental y acústica que sufren los vecinos y vecinas que viven de cara a la rampa de salida de ese túnel”, ha añadido.

La vicealcaldesa ha defendido una opción más integral para las personas de todos los barrios que conviven con las rondas. “No puedo compartir que para que unos pocos vecinos de Benimaclet puedan tener un mirada a la huerta, todos los vecinos de Torrefiel y de Orriols tengan que vivir con la contaminación que supone el soterramiento de la ronda. O que para que unos pocos puedan permeabilizar la ronda se establezca una barrera infranqueable que niegue para siempre esta posibilidad para los barrios colindantes, e incluso para el propio barrio, ya que las rampas también afectarían a la zona del Espai verd. Yo apuesto por algo que sea mucho más integral. Como vicealcaldesa, creo que tiene que haber una solución integral e igual para todos los barrios. No se puede entender que se dediquen 50 millones a un barrio y cero al de al lado o incluso trasladar una externalidad negativa tan importante a los barrios colindantes. Entiendo que tiene que haber una solución integral para todos y dedicar ese dinero en minimizar y amortiguar el impacto de la ronda, pero no sólo en la ronda norte sino también en la ronda sur. Por eso, apuesto para hacer un estudio integral de permeabilización de las rondas con toda los barrios de la ciudad de València. Me parece que es la solución más equilibrada, más justa y también la más razonable para la ciudad”, ha defendido.