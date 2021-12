Estos son los puntos móviles de vacunación disponibles hoy domingo en la Comunitat Valenciana

Los puntos móviles de vacunación sin cita contra la Covid-19 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública se han instalado durante el viernes y ayer sábado Valencia, Alicante, Castelló, Dénia y Finestrat. Hoy, domingo ese punto de vacunación sin cita previa según ha informado la conselleria de Sanitat se instalará en la localidad de Xàbia.

Concretamente el punto de vacunación sin cita en el Centro Sanitario Integrado de Xàbia que administrará dosis de 8.30 a 14.30 horas.

La vacunación aumenta un 75% con el pasaporte Covid

La iniciativa de instalar puntos de vacunación en lugares con afluencia de gente está dando resultados en cuanto a la vacunación. Así durante el pasado fin de semana y hasta el 8 de diciembre, último día del puente festivo los puntos móviles de vacunación administraron casi 5.000 dosis.

Además, la obligatoriedad del certificado Covid, que entró en vigor el fin de semana pasado ha hecho que desde que se anunciara la medida el 25 pasado de noviembre, se ha incrementado un 74% la administración de primeras dosis en la autonomía en la última semana de noviembre respecto a la primera semana del mismo mes.

Además, desde que Sanidad comenzó a instalar puntos de vacunación sin cita, más de 9.700 personas han acudido a estos lugares a inmunizarse.

En cuanto al balance de vacunación, la Conselleria ha informado este viernes de que un total de 4.256.807 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana.

Además, en estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca, la monodosis de Janssen y una dosis de cualquier vacuna en las personas con antecedentes de haber pasado la COVID) 4.187.358 personas.

" Es el único antídoto contra el coronavirus" ha afiramado el President de la Generalitat Ximo Puig para animar a aquellos que todavía no se han decicido. Además ha recordado que la vacuna multiplica por 18 las posibilidades de acabar o no en el hospital al contraer la enfermedad respecto a los no vacunados frente a aquellos que están inmunizados.