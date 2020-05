Esto es lo que se podrá hacer en Valencia durante la ''fase 1''

Con la entrada de la Fase 1 de la desescalada son varias las novedades hacia el camino a la normalidad. Podremos ver a nuestra familia y amigos con algunas restricciones y también ir al bar. A continuación te detallamos en que consisten estas novedades:

Ir a la Iglesia

Los lugares de culto abrirán en la fase uno pero con una asistencia que no supere un tercio de la capacidad del templo. En la Catedral de Valencia, por ejemplo, se podrá sentar una persona por banco para respetar el distanciamiento social.

Ir a un entierro

Se podrá asistir pero con el número limitado de familiares a 15 personas. A este número se le puede sumar el sacerdote. En el caso de los velatorios también se limita el número de familiares que pueden hacerlo, que es de 15 personas si tiene lugar al aire libre y de diez en espacios cerrados.

Ver a la familia o amigos

Esto se podrá hacer a no ser que una de las personas tenga positivo en coronavirus o esté en aislamiento. Quedan fuera de estas visitas las personas ancianas o que formen parte del grupo de riesgo, es decir, que sean vulnerables al COVID-19.

Reuniones de hasta 10 personas

Estas reuniones se tendrán que mantener con la respectiva distancia de seguridad de dos metros y respetar las normas de higiene. Estas reuniones se podrán celebrar tanto en la calle como en casa.

Ir a la terraza de un bar

Los bares y restaurantes funcionarán al 50% de su capacidad en sus terrazas. Se respetará la distancia mínima de dos metros entre mesas y los grupos de clientes no superarán las 10 personas. Las mesas se desinfectarán entre un cliente y otro y no habrán cartas ni servilleteros.

Ir en un mismo coche

Los habitantes de un mismo domicilio pueden compartir coche de hasta nueve plazas.

Ir al gimnasio

si las instalaciones deportivas son al aire libre y las actividades no implican contacto físico (como el tenis o el atletismo). También en ese momento se podrán realizar actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. Sin embargo, el uso de instalaciones cuyo espacio sea cerrado se tendrá que posponer a la fase 2 y sólo cuando el deporte se haga sin público y no requiera contacto físico.