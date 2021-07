Esto es lo que haces mal las noches de verano para conciliar el sueño

Las noches calurosas que estamos viviendo los últimos días con el aumento de la temperatura hace que conciliar el sueño sea bastante difícil para muchas personas. En muchas ocasiones cometemos una serie de errores que hacen que todavía nos sea más complicado llegar a dormirnos.

¿Por qué nos cuesta conciliar el sueño en noches tropicales? Las noches tropicales son una pesadilla para conciliar el sueño porque, al ser anormalmente cálidas y húmedas, alteran el mecanismo de termorregulación del organismo y retrasan la segregación de la melatonina, la hormona que induce el sueño. Descansar se complica, pero pueden ayudar algunas estrategias aportadas desde la Unidad del Sueño del Hospital Universitario Doctor Peset.

No debemos poner el velntilador o aire acondicionado cuando nos vamos a dormir si no todo lo contrario. Según Lo que debemos hacer es enchufarlos antes de acudir a la cama para conseguir reducir la temperatura de la habitación. La temperatura ideal son 22 grados, pero se recomienda apagarlos entrada la noche, cuando la temperatura ya se ha suavizado, para evitar resfriados.

También ayuda dormir con ropa ligera y tratar de mantener las manos y pies todo lo más frescos que se pueda. Una buena idea puede ser refrescarlos en agua fría antes de irnos a dormir.

Igualmente, desde la Unidad de Sueño se aconseja mantener horarios regulares, rutinas y hacer deporte, preferentemente por la mañana.

Si hay demasiada luz ambiental se puede echar mano de un antifaz y contra el ruido, los tapones para los oídos son una buena opción.

La doctora María Blanca Hoyo, neurofisióloga del Hospital Universitario Doctor Peset afirma que "con el calor y la humedad se complica reducir la temperatura interna del organismo, que es una condición deseable para dormir, pero se pueden seguir algunas pautas que ayudan a descansar". Así, por ejemplo, el gesto de sacar el pie por debajo de la sábana estaría alineado con este objetivo, pero hay más indicaciones. "Dormir con ropa ligera o sin ella y tener una habitación convenientemente acondicionada también ayuda a bajar la temperatura interna", explica la doctora Hoyo.

?? Especialistas recomiendan seguir rutinas y no hacer siestas largas para conciliar el sueño en las noches tropicales



??https://t.co/wLTjLks8Nepic.twitter.com/mSc4OAdLli — GVA Sanitat (@GVAsanitat) July 17, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

CONSEJOS PARA LAS PERSONAS MAYORES Y MENORES

Las personas mayores y las menores de edad tienen necesidades de descanso distintas a las de los adultos. Si no han de madrugar, se puede retrasar un poco la hora de acostarse. Si, por el contrario, tienen que despertarse temprano, es recomendable "que hagan ejercicio por la mañana, por lo menos 30 minutos a una intensidad suficiente para que se cansen, oscurecer e insonorizar la habitación (usar antifaz y tapones si no es posible) y regular la temperatura ambiental", explica la doctora Hoyo. Si quieren echarse una siesta, lo óptimo es que no le dediquen más de media hora porque, advierte la especialista del Hospital Universitario Doctor Peset, "se puede desincronizar el sueño". Dormir bien es clave para tener una buena salud Cuidar el sueño y adquirir hábitos regulares para lograr conciliarlo es crucial para la salud porque, entre otras cosas, beneficia al sistema inmunitario que defiende el organismo de infecciones y otras enfermedades. "En términos generales, una persona adulta debe dedicar entre 7 y 9 horas de media al sueño (una hora menos para las personas mayores) y nunca menos de seis horas", concluye la doctora Blanca Hoyo.