“Esto es catastrófico”: los ganaderos valencianos no pueden más

Con motivo de la pandemia generada por el COVID-19, una gran mayoría de los sectores productivos de la Comunidad Valenciana se vieron obligados a detener repentinamente su actividad con el objetivo único de cumplir con las restricciones impuestas por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Con la desescalada, muchas de esas industrias no han logrado recuperar los niveles de ingresos anteriores al confinamiento y se han visto obligados a salir a las calles para alzar la voz y hacer llegar sus reivindicaciones a la esfera política. En este sentido, decenas de ganaderos valencianos se han movilizado hace escasos minutos en el entorno de Les Corts Valencianes con el propósito de mostrar sus peticiones para el sector, que, según algunos de los propios manifestantes, se encuentra “paralizado” desde que el coronavirus irrumpiera en el territorio de la Comunidad Valenciana.

De entre los asistentes, ganaderos que, durante las últimas fechas, han llegado incluso a reunir “cero ingresos”. “Esto es catastrófico. Si no nos dejan trabajar, tienen que darnos ayudas como las han dado al resto de sectores que han paralizado”, analiza uno de los afectados ante preguntas de COPE Valencia. La movilización, convocada por la Asociación de Ganaderos de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana, ha sido secundada igualmente por ciudadanos que lamentan la ausencia de festejos taurinos durante esta temporada estival marcada por el COVID-19. “Están prohibiendo salir a los toros, cuando es una cosa de la Comunidad Valenciana y que hay que respetar. Que conste que, a mí, no me gustan, pero hay que respetar a los demás”, explica un aficionado a los bous al carrer ante nuestros micrófonos. “A otros no les gustan las Fallas y se aguantan”, zanja en declaraciones a COPE Valencia.

Los ganaderos de "bous al carrer", en la calle ante el "sectarismo ideológico y el fundamentalismo animalista" La cancelación de festejos por la pandemia y la actitud del Botánic llevarán al cierre de la mayoría de las 133 granjas dedicadas a las reses, si no se pone remedio urgente. 04 ago 2020 - 08:10

Sus peticiones han sido registradas esta misma mañana en Les Corts Valencianes y pasan por, de entre otras medidas, “un régimen de ayudas en concordancia a la gravedad de la situación actual” y “créditos a un régimen de interés del 0%”, según recoge el manifiesto presentado. Para el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, se trata de una situación – el cierre total del sector ganadero – que cuesta de entender. “Es algo que no entendemos, que en una democracia consolidada tengamos que salir los ganaderos a protestar para no tener que matar a centenares o miles de animales por no tener capacidad económica para poder aguantarlos”, ha afirmado ante los medios de comunicación. “Hablamos de cien euros por animal; es una miseria para lo que implica”, ha defendido Aguado.