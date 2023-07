Esteban González Pons: "Pedro Sánchez ha cambiado Valencia por Cataluña"

A tres días de las elecciones generales, Esteban González Pons, cabeza de lista por el Partido Popular de Valencia al Congreso de los Diputados, se ha pasado por los micrófonos de COPE Valencia. La fecha de las elecciones, el debate cara a cara, el plan de financiación, la gestión del agua, Pedro Sánchez y los pactos con Vox, han sido algunos de los temas de los que ha hablado Esteban González Pons.

La celebración de elecciones y campaña en julio.

González Pons ha definido la celebración de la campaña electoral el próximo 23 de julio, como “un castigo impuesto por Pedro Sánchez”. Las elevadas temperaturas, las vacaciones y los festivos hasta en tres comunidades autónomas, complican las votaciones el próximo domingo. “Pedro Sánchez convocó estas elecciones por amor propio, fue una reacción casi histérica, de alguien que cree que el pueblo tiene que amarle”, manifiesta. Ha querido comparar al presidente de España con Dorian Gray, ya que “cada día está más joven pero su retrato en la moncloa cada vez es más perverso”.

Pedro Sánchez y Valencia.

Estebán González Pons considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado la espalda a Valencia. “Pedro Sánchez ha cambiado Valencia por Cataluña, un Gobierno donde decide Esquerra Republicana (también EH Bildu) y Junts Per Catalunya de Puigdemont, no es un gobierno a favor de Valencia”, explica. El dirigente del PP asegura que no gobernarán con los catalanistas y ha querido recordar al votante, “si Pedro Sánchez quiere formar Gobierno, debe pactar con Esquerra Republicana, EH Bildu y está vez incluso la CUP (Candidatura de Unidad Popular)”.

Esteban González Pons ha denunciado el paso del ferrocarril por el área metropolitana valenciana y la estación de Chamartín. Estos dos ejemplos son una muestra del “maltrato” que sufre Valencia por parte del actual Gobierno. “Si coges el AVE desde Valencia, llegas a la estación de Chamartín, una estación que parece ‘de una ciudad en guerra’. Lo lógico es que desde Valencia se llegara a la estación de Atocha, pero Pedro Sánchez ha reservado la estación buena a Cataluña. Llegar a Chamartín supone 20 minutos más de viaje, con tramos sin cobertura y a 1 kilómetro de la terminal”. “Pedro Sánchez nos ha abandonado a los valencianos”, ha concluido.





El PP abierto a dialogar para reformar el modelo de financiación.

El cabeza de lista por el PP de Valencia ha tendido la mano al PSOE, “para que se pueda reformar el modelo de financiación, es necesario un consenso entre el PP y el PSOE”. González Pons considera “imposible” cambiar el modelo de financiación ante la inexistencia de diálogo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional. Por ello, el líder del PP por Valencia se ha mostrado abierto a una colaboración entre las dos grandes fuerzas políticas.

El plan hidrológico nacional.

Esteban González Pons ha mostrado el deseo del PP de conformar un plan hidrológico a nivel nacional. Un plan sencillo, ya que consiste en “donde hay agua, llevarla a donde falta”. Ha aprovechado la oportunidad para criticar la gestión del agua del PSOE. “Defienden que ante la falta de agua hay que suprimir la agricultura”, destaca.

Los resultados de las últimas encuestas.

El dirigente del PP por Valencia se cree las encuestas. “Pedro Sánchez podría ser presidente del Gobierno, aunque ahora necesitaría también pactar con la CUP”, explica. Considera que la alternativa de Feijóo es un Gobierno formado por Sánchez y “todos los enemigos de España”.

Hablando de pactos y aliados, ha querido hablar de VOX, con quien ya ha pactado el PP en varias comunidades autónomas. Eso sí, el objetivo es gobernar en solitario a nivel nacional y por ello, pide tantos los votos de la derecha, como del centro-derecha. En caso de tener que pactar con el partido liderado por Santiago Abascal, espera encontrarse con un VOX como en la Comunidad Valenciana. “Habrá que ver con que Vox nos encontramos, si es el Vox de la Comunidad Valenciana, dispuesto a negociar, o es el Vox de Murcia, un partido que prefiere sillones que políticas”, añade.

El debate Cara a Cara, un punto de inflexión en la campaña.

El pasado 10 de julio se celebró el debate Cara a Cara entre el líder del PP y el PSOE a nivel nacional. Esteban González Pons considera que el debate “fue el momento decisivo de la campaña electoral” y ve como ganador a Alberto Núñez Feijóo. También nos ha contado cómo vivió la preparación del debate. “Éramos el equipo habitual de Feijóo contra 400 asesores de la Moncloa, pagados por los impuestos de los españoles y algún experto de Estados Unidos para aconsejarle”, explica.

¿Por qué decidió dejarlo todo atrás por Feijóo?

Esteban González Pons vivía en Bruselas con su familia y donde desarrolló gran parte de su vida política. El inicio de esta aventura fue curiosa, y es que bastó tan solo con dos mensajes de WhatsApp. "Ni una llamada", bromea. Y es que, cuando el Partido Popular estaba en crisis, González Pons escribió dos mensajes a Feijóo: “Alberto, creo que tienes que ir a Madrid” y “si me necesitas voy contigo”. Feijóo le contestó con un solo mensaje, “sí a los dos”. “Lo dejé todo por venir a ayudar a Alberto Núñez Feijóo”, añade.

Mensaje final antes de las elecciones generales.

El dirigente del PP ha dedicado su última intervención para enviar un mensaje directo a todos los votantes antes del 23 J. Esteban González Pons: “Cuatro años más de Sánchez no serán como ahora, será peor. Necesitarán meter en el Gobierno a Esquerra Republicana, EH Bildu y a la CUP. Cuando hablamos de Sánchez, hablamos de Pedro Sánchez, Susana Díaz y todos los enemigos de España. Tenemos que evitarlo. Que no falte ningún voto y que no se divida”.