Este Sábado Santo, Vigilia Pascual a puerta cerrada en la Seo y ostensión de la Sábana Santa desde Turín

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidirá hoy, Sábado Santo, a las 20 horas en la Catedral, a puerta cerrada por la pandemia del coronavirus, la solemne Vigilia Pascual, que será retransmitida en directo por La Ocho TV, por el canal Youtube de la Seo y por la página web del periódico La Razón.

La Vigilia Pascual será concelebrada por el Cabildo Metropolitano y, en cumplimiento del decreto que recoge las normas sobre las celebraciones de Semana Santa en la diócesis ante la crisis sanitaria, la primera parte de la celebración, denominada Lucernario, se realizará toda en el presbiterio y se suprimirá la bendición del fuego

De igual manera, se procederá a la bendición del cirio pascual, que se encenderá y se colocará en su lugar.

La Liturgia de la Palabra se desarrollará de modo habitual; la Liturgia bautismal se reducirá únicamente a la renovación de las promesas del Bautismo, y se omitirá, pues, la procesión a la pila bautismal, la bendición del agua y la aspersión, y esta parte finalizará con la oración de los fieles.

Asimismo, la celebración contará con cantos gregorianos y populares que estarán acompañados por el órgano desde que comience el Gloria y, siguiendo las normas decretadas, “se omitirá la celebración del bautismo y la liturgia eucarística se realizará tal y como indica el Misal”, han explicado desde el Cabildo Metropolitano.

Finalmente, la Catedral acogerá la misa del Domingo de Resurrección, que será presidida por el Cardenal Cañizares a las 9.30 horas, y emitida por Youtube..

Esta tarde, ostensión de la Sábana Santa desde Turín

La Sábana Santa se mostrará este Sábado Santo, a las 17 horas, en una retransmisión en directo, por televisión y redes socials, según informa el Centro Español de Sindonología (CES), cuya sede se encuentra en Valencia.

Será en el transcurso de una celebración que presidirá el arzobispo de Turín, monseñor Cesare Nosiglia, desde la capilla de la Catedral de Turín, donde se mantiene la Síndone en una bóveda climatizada.

La reliquia será expuesta por unas horas para todo el mundo, a través de Internet, una decisión que, según explicó el propio Arzobispo de Turín, fue tomada tras haber recibido miles de peticiones para mostrar la Sábana Santa desde que comenzó la pandemia del coronovirus.

Precisamente, la Sábana Santa se venera desde el siglo XVI en Turín por una peste, ya que san Carlos Borromeo en 1578 hizo la promesa de peregrinar andando hasta la Sábana Santa, que se encontraba en la ciudad francesa de Chambéry, si se erradicaba la peste que asolaba en esa época Milán, y cumplió su promesa. Sin embargo, para que no tuviera que cruzar los Alpes, el Duque de Saboya decidió que la reliquia fuera enviada a Turín”, ha explicado el presidente del CES, ha explicado Jorge Manuel Rodríguez Almenar.

Por cierto que Rodríguez está recibiendo peticiones para impartir conferencias on line sobre la Santa Santa de Turín y otras reliquias atribuidas a Jesucristo, como el Santo Cáliz, desde que se pusieron en marcha las medidas de confinamiento por la pandemia del Covid-19.

Tradicionalmente “en marzo y abril siempre solemos tener programadas 20 ó 30 charlas o conferencias sobre la Sábana Santa y otras reliquias, además de una jornada de puertas abiertas en el CES el Viernes Santo, algo que no hemos podido realizar este año por la situación que vivimos, pero que no nos impide difundir nuestros conocimientos sobre la Síndone de forma on line, tal como nos están solicitando”,

Igualmente, el presidente del CES, que es Doctor en Historia del Arte y cuya tesis versó sobre la Sábana Santa y sus implicaciones histórico-artísticas, impartirá próximamente un curso on line para el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, en Roma, incluido en el Diploma de Especialización en Estudios Sindónicos, en la asignatura “Historia de la Sábana Santa en el contexto del culto en la piedad cristiana”.

Este curso, que estaba previsto antes de comenzar la pandemia, “consta de doce sesiones, de hora y media cada una, y aunque en principio es sólo para los alumnos inscritos en el Diploma, más adelante podrá verse en abierto”.