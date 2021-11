Este es perfil de los valencianos que rechazan vacunarse en la Comunitat Valenciana

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha asegurado este miércoles que un grupo de 50.000 personas les han pedido "explícitamente" que no les manden más mensajes porque no se van a vacunar contra la Covid-19.

La consellera se ha expresado así durante la presentación de los presupuestos de su departamento correspondientes a la provincia de Castellón al ser preguntada si se conocían las causas por las que el grupo de entre 29 a 39 años es el que registra menor porcentaje de vacunación. Barceló ha señalado que, a diferencia de esas 50.000 personas que han informado de que no se quieren vacunar, del resto de personas que no se han vacunado no tienen ninguna información.

Prudencia

Barceló ha explicado que la Conselleria está manteniendo reuniones con todos los sectores para pedir su colaboración en recordar a los ciudadanos la necesidad de mantener las medidas implantadas, "y la mejor es la responsabilidad individual respecto a llevar mascarilla en el interior, lavarse las manos y la ventilación; y respecto a la necesidad de vacunarse", ha apuntado.

En este sentido, ha apuntado que se han mantenido ya reuniones con el ocio nocturno y con las grandes superficies y el comercio y la próxima semana se hará lo mismo con los bares y restauración. La consellera ha añadido que insistirán en esta cuestión con una campaña importante "antes de tomar ninguna otra medida".

Respecto al pasaporte Covid, ha recordado que está en estudio, puesto que no hay un paraguas estatal, y por tanto se está viendo qué medidas se pueden poner. No obstante, considera que hay que intentar evitar las restricciones, "pero para no imponerlas lo primero que hay que hacer es cumplir", ha resaltado.

Preguntada sobre el porcentaje de las personas ingresadas en UCI en la Comunitat Valenciana que tenían pauta completa de vacunación, la consellera ha dicho que las causas pueden ser muchas, y una de ellas la edad.

Finalmente, ha afirmado que la incidencia en Castellón es mayor por "cuestiones concretas", aunque se ha mostrado satisfecha con el punto de vacunación del centro comercial Salera, donde se han vacunado ya 1.033 personas.