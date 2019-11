Este Black Friday no pierdas tus derechos como consumidor

Este viernes llega el Black Friday, uno de los días de compras más destacados del año, y el próximo lunes se celebrará el Cyber Monday. En ambos casos, un gran número de comercios realizan ofertas especiales para anticipar la compra de regalos de Navidad. Por ello, desde

la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios recuerdar algunas recomendaciones para los que tengan previsto aprovechar estos días.

¿Cuándo se celebran?

El Black Friday se celebra el viernes siguiente a Acción de Gracias, por lo que este año tendrá lugar el 29 de noviembre. El lunes siguiente, es decir, el 2 de diciembre, se celebrará el Cyber Monday. La principal diferencia entre ambos es que el Cyber Monday es exclusivo de comercios online, mientras que en el caso del Black Friday, aunque en su origen era exclusivo de tiendas físicas (lo sigue siendo mayoritariamente), también podemos encontrar importantes ofertas a través de internet. Normalmente el Black Friday suele durar varios días, por lo que durante esta semana es fácil encontrar ofertas en diferentes comercios.

¿Tengo los mismos derechos que en las compras que realizo el resto del año?

Sí. El consumidor disfruta de los mismos derechos que durante el resto del año.

¿Qué información tiene que ofrecer el establecimiento?

Los comercios tienen que informar al consumidor sobre la duración de los descuentos que se apliquen con motivo de estos días, Además,

se debe indicar el precio anterior junto al precio actual o el descuento aplicado. En el caso de que vayamos a realizar una compra online, deberemos fijarnos en que en la página aparecen todos los datos identificativos del comercio, así como las condiciones de compra, gastos de envío, modo y plazo de entrega, medios de pago disponibles, las condiciones de devolución y la información necesaria o características (técnicas, físicas...) del producto que vayamos a adquirir.

¿Qué garantías tienen los productos que adquiramos durante estos días?

Estos productos, al igual que los comprados durante el resto del año, tienen una garantía legal de dos años (los de segunda mano, de al menos 1 año), aunque el comercio puede ofrecernos un plazo mayor como garantía comercial. ¿Todos los productos del establecimiento han de tener descuento? No. El establecimiento puede aplicar los descuentos a los productos que desee, los cuales deberán estar perfectamente identificados con la promoción o descuento que se les aplique.

¿Puedo devolver un producto que haya adquirido?

En el caso de tiendas físicas, habrá que informarse sobre las posibilidades de cambios y devoluciones (plazos, modo, etc.). Si la compra se realiza online, tenemos 14 días para ejercer nuestro derecho de desistimiento, excepto aquellos que, por razones de higiene, no puedan volver a utilizarse, productos personalizados, etc. Por ello, es importante que nos informemos previamente de este aspecto.

Ante cualquier problema con la compra realizada o cualquier duda que pueda surgir, desde AVACU estaremos a vuestra disposición para atenderla a través de avacu@avacu.es o de nuestra página web www.avacu.es.