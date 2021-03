La Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana ha recibido hasta el momento la comunicación de un total de 43 concentraciones con motivo del 8M sin que, de momento, haya "ningún informe en contra ni por parte de Sanidad ni de las jefaturas de las policías nacional y locales".

En concreto, hasta las 12.45 de este martes, las comunicaciones ascienden a 23 actos en la provincia de Valencia y 20 en la de Alicante. No se ha registrado ninguna en la demarcación de Castellón.

Al respecto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha señalado que "hay muchas solicitudes", ya que "el movimiento feminista es muy reivindicativo y así tiene que seguir siendo". Asimismo, ha detallado que se trata de actos y concentraciones en diversos puntos de la ciudad, donde habrá aforo limitado y con formato similar al que se llevó a cabo el 25N. "Son actos reivindicativos con mucha responsabilidad, como siempre ha actuado el movimiento feminista", ha aseverado.

En este sentido, ha resaltado que la Covid "sigue mandando en nuestras vidas" por lo que ha considerado "bueno que este año los movimientos feministas no hayan entrado en el tema de la manifestación porque habría sido más complicado".

La delegada ha recalcado que a lo largo del año "solo en la provincia de Valencia ha habido casi 900 peticiones de concentraciones y pasan inadvertidas porque no hay problemas". "No hagamos una bola de algo que es natural", ha señalado Calero, que ha recordado que si no hay informes en contra las concentraciones "se desarrollarán como siempre" y no se prohíben porque son "un derecho fundamental".

En jornadas como el 8M, Día Internacional de la Mujer, Calero prefiere hablar de conmemoraciones que de celebraciones, porque "no son días para celebrar nada, sino de conmemoración de la lucha y el trabajo de tantas mujeres que han hecho que hoy estemos donde estamos".