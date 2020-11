Estas son las nuevas restricciones que se aplican desde hoy en la Comunidad Valenciana

Desde esta medianoche ya están en vigor las nuevas restricciones que afectan sobre todo a la reducción de aforos en eventos y establecimientos para frenar el avance de la pandemia. Además también mantiene la limitación a seis personas en los locales festeros tradicionales. Las restricciones estarán en vigor hasta el 9 de diciembre.

Estas son las nuevas medidas que tienes que aplicar a partir de ahora:

- Velatorios y entierros: se limita el aforo a un tercio, con un máximo de 25 personas en espacios al aire libre o de 15 personas en espacios cerrados.

- Celebraciones no religiosas: no se puede superar un tercio del aforo con un máximo de 25 personas en espacios al aire libre y 15 en espacios cerrados. Las celebraciones que pudieran tener después servicios de hostelería y restauración se limitan a un máximo de 25 personas al aire libre o 15 en espacios cerrados.

- Actividades multitudinarias: no se autorizan.

- Parques infantiles recreativos al aire libre, castillos hinchables, toboganes y otros juegos infantiles: limpieza al menos diaria, aforo limitado al 50 %, distancia de seguridad de 1'5 metros excepto convivientes o pertenecientes al mismo grupo. Las actividades grupales tendrán un máximo de 6 participantes.

- Actividades en sedes festeras tradicionales: se mantiene la limitación a un máximo de 6 personas y no pueden estar abiertas al público.

- Comercios minoristas: se reduce al 50% el aforo de los establecimientos, con independencia de su superficie útil de exposición y venta. Los mercadillos podrán instalar hasta un 50 % de los puestos autorizados.

- Centros y parques comerciales: se limita el aforo a un 50% en los locales, no se podrá permanecer en las zonas comunes y se cierran las zonas recreativas, como parques infantiles.

- Hostelería y restauración: se reduce al aforo a un tercio dentro del local y al 50 % en las terrazas. No se permiten los servicios tipo self-service o bufet. Se prorroga el cierre del ocio nocturno

- Hoteles y alojamientos turísticos: aforo de un tercio. En los alojamientos que ofrecen habitaciones colectivas, las personas pertenecientes a distintos grupos de convivencia no podrán pernoctar en la misma estancia.

- Bibliotecas, museos, salas de exposiciones y visitas a monumentos: se permiten actividades siempre que no se superen el 50 % de su aforo.

- Cines, teatros y auditorios: no se puede superar el 50 % del aforo autorizado; se recomienda no comer ni beber en el interior de las salas, y las entradas han de ser numeradas y los asientos preasignados con identificación de las personas que los ocupen.

- Actividad deportiva no profesional: dentro de las instalaciones no se puede superar un tercio del aforo, hasta un maximo de 30 personas en espacios abiertos, y hasta 20 en espacios cerrados. No se permite el uso de vestuarios ni duchas y las competiciones serán sin público.

- Para los eventos deportivos deberán desarrollarse sin público.

-Guías turísticos: actividades con cita previa preferentemente y máximo de seis personas.

-Centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios: aforo del 50 % en instalaciones cerradas y al aire libre.

-Congresos y reuniones de negocios: se priorizará la celebración telemática y si se realizan no podrán superar el 50% del aforo

-Locales de juego y apuestas:límite de un tercio del aforo y ocupación máxima por mesa de seis personas.

- Piscinas recreativas: un tercio de aforo para las piscinas cerradas y del 50 % al aire libre. No se pueden usar duchas ni fuentes de agua.

- Academias, autoescuelas y centros de enseñanzano reglada:un tercio del aforo, aunqu ese recomienda la enseñanza telemática.

Se mantiene la prohibición de no fumar en la vía pública, terrazas, playas u otros espacios al aire libre, cuando no se pueda respetar la distancia mínima interpersonal de al menos dos metros. Se incluyen cigarrillos electrónicos o vapeo.

Además de estas medidas tambien se ha decretado el cierre perimetral de los municipios de Elda y Petrer durante 14 días.