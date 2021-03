Mañana los valencianos afrontamos un mes con nuevas restricciones para controlar la expansión del virus y evitar una cuarta ola.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) la orden de Presidencia que establece la ampliación hasta el 12 de marzo de las restricciones que afectan a derechos fundamentales de los valencianos:

el toque de queda de 22 a 6 horas,

el cierre perimetral de la Comunitat

la limitación de reuniones a cuatro personas en la calle y grupos de convivencia en interiores

A este paquete de medidas se suman otras más esperadas y que pretenden reactivar poco a poco la economia y cuya vigencia es también desde mañana lunes y hasta el 12 de abril.

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA

Podrán reabrir en el interior de los locales, con un aforo del 30 % y siempre respetando un cumplimiento estricto de las medidas de ventilación y climatización en espacios interiores.

En las terrazas al aire libre se amplía el aforo del 75 al 100 %.

Se mantiene el horario de cierre a las 18 horas, así como el máximo de cuatro personas por mesa.

La distancia entre mesas será de dos metros en el interior, y de 1'5 metros en las terrazas.

El consumo será siempre sentado en mesa, hay que usar mascarilla cuando no se esté consumiendo, y sigue prohibido el uso de la barra.

Se mantiene la suspensión de la actividad propia de discotecas, salas de baile y bares de copas.

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA

Reapertura de las instalaciones deportivas cerradas, con un aforo máximo del 30 %.

Concluirán su actividad a las 20.00 horas, no pudiendo permanecer las personas usuarias en su interior fuera del horario permitido.

Los titulares de las instalaciones tendrá que establecer un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y un sistema de turnos que practicar la actividad física en condiciones de seguridad.

Se tendrá que realizar una limpieza y desinfección periódica de las instalaciones como mínimo dos veces en el día. Se limpiará y desinfectará el material al finalizar cada turno de entrenamiento y al acabar la jornada.

Se permite el uso de vestuarios, con un aforo máximo permitido de un 30 %.

Se podrán utilizar las duchas cuando estas sean individuales y cumpliendo siempre con el protocolo establecido al efecto por la Conselleria de Sanidad.

En las piscinas, aforo del 30 % y se podrán usar los vestuarios, pero no las duchas ni las fuentes de agua.

El uso de la mascarilla en playas y piscinas es obligatorio en todo momento para todas las personas mayores de 6 años, excepto durante el baño.

CEREMONIAS, VELATORIOS Y ENTIERROS

Los velatorios y ceremonias religiosas tendrán un aforo del 30 %, con un límite máximo de 20 personas en espacios al aire libre o de 15 personas en espacios cerrados, siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad.

Las celebraciones que impliquen servicio de hostelería, restauración, en salones de banquetes o en cualquier otro establecimiento de hostelería o espacio privado, tendrán un máximo de 20 personas en espacios al aire libre o de 15 personas en espacios cerrados.

OCIO EDUCATIVO Y ACTIVIDADES FESTERAS

Se reanudan las actividades de ocio educativo y educación en el tiempo libre, y escuelas de animación juvenil, sin que puedan superar el aforo del 30 % y en grupos de hasta un máximo de 10 personas, además de la persona monitora.

Se mantiene el cierre preventivo y la suspensión cautelar de actividades, establecimientos, espacios o centros donde se desarrollen actividades festeras tradicionales.

REUNIONES

Se mantiene la limitación de cuatro personas máximo para reuniones en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, salvo convivientes.

En domicilios y espacios de uso privado, tanto en el interior como en el exterior, se mantiene que solo podrán reunirse personas que pertenecen al mismo núcleo de convivencia.

"Por razones de prudencia", la Generalitat estima necesario mantener las medidas vigentes desde el 25 de febrero, unido a la proliferación de otras variantes del virus que aconsejan ser "especialmente cautelosos".

En concreto, el toque de queda sigue vigente con las mismas excepciones: compra de productos sanitarios o asistencia a centros médicos y veterinarios por urgencia; cumplimiento de obligaciones laborales; regreso al lugar de residencia; cuidados; control de especies en agricultura y ganadería; causa de fuerza mayor o necesidad; repostaje en gasolineras para realizar las actividades anteriores.

�� Medidas #COVID19 a partir del 15 de marzo



�� Hostelería y restauración

�� Instalaciones deportivas y piscinas

��️ Ocio educativo

�� Ceremonias

�� Espacio público y domicilios

��️ Comercio

�� Perimetración

�� Limitaciones nocturnas



��️ En vigor hasta el 12 de abril pic.twitter.com/YYD0dofnzW — Generalitat (@generalitat) March 11, 2021

También continúa la prohibición de entrada y salida de la Comunitat salvo desplazamientos justificados: asistencia a centros sanitarios; obligaciones laborales o educativas; vuelta al lugar de residencia; cuidados; entidades financieras, de seguros o abastecimiento de carburante en regiones limítrofes; actuaciones requeridas o urgentes en órganos públicos, judiciales o notariales; renovación de documentación y otros trámites inaplazables como exámenes; desplazamientos para actividades deportivas federadas; causa de fuerza mayor o necesidad.

En cuanto a las reuniones, en los espacios de uso público tanto cerrados como al aire libre no se pueden formar grupos de más de cuatro personas salvo que se trate de convivientes. Mientras, en domicilios y espacios de uso privado, tanto en el interior como

en el exterior, solo se permiten las reuniones familiares y sociales del mismo grupo de convivencia.

Están exentas de esta limitación las actividades no profesionales relacionadas con la crianza y los cuidados, la convivencia alterna de hijos con sus progenitores no convivientes, la acogida familiar de menores o la reunión de parejas que no comparten residencia. Las personas que viven solas se pueden incorporar a otra única unidad de convivencia.