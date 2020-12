Ya está en vigor el endurecimiento de las restricciones y se activa la investigación al Galileo Galilei

Desde las doce de la pasada medianoche ya está en vigor el endurecimiento de las medidas restrictivas en la Comunitat Valenciana ante el coronavirus, después de haber vivido la peor semana en cuanto a contagios desde que comenzó la pandemia.

A falta de conocer hoy los datos de ayer domingo, hemos salido de lunes a sábado de la semana pasada a una media de más de dos mil nuevos contagios al día. Y si hablamos de fallecimientos, desde mediados de noviembre salimos en nuestra región más de cien muertos por semana. De hecho, la última semana se produjeron 137, y eso que todavía falta por conocer hoy los datos de sábado y domingo.

Así pues, desde hoy se extrema el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana, nadie que no esté empadronado aquí, puede entrar si no es por motivos muy justificados. El toque de queda se adelanta desde hoy a las once de la noche.

Además, hoy se activa también la investigación de la Generalitat sobre lo ocurrido en la medianoche del viernes al sábado otra vez más en el Colegio mayor Galileo Galilei. Y es que la Policía Nacional tuvo que intervenir para disolver lo que parecía ser una fiesta ilegal de 200 estudiantes sin mascarillas ni distancia de seguridad, como la que hace tres meses en este mismo colegio mayor provocó un brote de coronavirus que obligó a suspender clases presenciales temporalmente para 25.000 estudiantes de la Politécnica. Desde la dirección del colegio se asegura que no fue una fiesta ilegal sino una coincidencia de estudiantes al regresar al colegio al comenzar el toque de queda, que se despedían antes de empezar las vacaciones navideñas.

Por lo demás, las empresas de espectáculos se concentran esta mañana frente al Palau de la Generalitat para denunciar la situación del sector tras la rescisión unilateral de contratos por parte de las instituciones, lo que les ha provocado un perjuicio económico de 100 millones de euros, el 95 % de su facturación.