Como no podía ser de otra forma Madrid Fusión ha sido el lugar elegido por la guía Michelin para desvelar todos los detalles de lo que ya era un secreto a voces. El día, la hora y el lugar donde se albergará la próxima edición donde se revalidarán y otorgarán las estrellas más importantes de la gastronomía.





Valencia es un gran anfitrión por su personalidad gastronómica





, por sus 119 restaurantes con distinción, por sus veinte locales con estrella y por su estrategia constante como destino turístico gastronómico". Miguel Pereda director de marketing de food&travel de Michelin ha confirmado que "Valencia es el anfitrión perfecto por su personalidad gastronómica".





La fecha será el próximo 14 de diciembre de 2021 y, como no podía ser de otra manera, tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Se dividirá en dos actos. El primero la gala y entrega de los galardones en el auditorio del Palacio Reina Sofia y segundo un showcooking para los invitados que se realizará en el Museo Principe Felipe.





Otra de las principales novedades que se han desvelado en el pabellón 18 de IFEMA ha sido que la mayor gala de la hostelería vuelve a ser presencial pero "con todo el aprendizaje digital aprendido durante la pandemia", afirma Pereda.





Al evento también ha asistido el tres estrellas Michelin Quique Dacosta como maestro de ceremonias. "Doy las gracias a Michelin por permitirnos a mi sector de la Comunidad Valenciana esta oportunidad. Para la Comunitat una oportunidad espectacular pero no solo para los cocineros con estrella, hay muchos cocineros anónimos que están realizando un gran trabajo".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Que venga la gala no es sinónimo de que nos vayan a dar más estrellas pero la mejor noticia no es poder venir a Madrid y contarlo si no recibiros en nuestra casa y que lo disfrutéis. Os estaremos esperando", ha conluido el chef.