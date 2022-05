Esta es la auditoría de la calle Colón encargada por COPE València

El informe de auditoría urbana de seguridad viaria de la calle Colón de València encargado por la Cadena COPE, analiza 7 puntos diferentes de la vía de los cuales, en 5 de ellos observa un importante riesgo de accidente por choque fronto-lateral, sobre todo en lo que se refiere a los giros para salir de la vía, tanto hacia la izquierda como a la derecha.

En este sentido, la auditoría ha detectado los potenciales problemas de seguridad, ordenados de mayor a menor importancia según el baremo "Riesgo alto", con una equivalencia en escala decimal de riesgos 10-9, "Riesgo medio", cuya equivalencia en escala decimal de riesgos 8-7 y "Riesgo bajo", con una equivalencia en escala decimal de riesgos 6-4. También se barema el "Riesgo muy bajo", equivalencia en escala decimal de riesgos 3-1 y "Sin riesgo2, que establece una equivalencia en la escala decimal de riesgos 0.

En primer lugar, el auditor Andrés Luis Romera considera inadecuado el acceso a la calle Colón por Grabador Esteve al existir un cruce con un carril bici y un paso para peatones que provoca colas de vehículos que invaden la glorieta Puerta del Mar existiendo riesgo de choque.

Continúa el informe haciendo hincapié en la gravedad de que exista una duplicación de pasos para peatones en las intersecciones de la calle.





También califica como inadecuadas las maniobras de tráfico que para salir de la vía por la derecha ya que hay que atravesar un doble carril bus-taxi y para salir por la izquierda hay que cruzar un carril bici.

Considera desacertada e inexistente la señalización del carril bici: no hay señales ni horizontales ni verticales que indique a los ciclistas y usuarios de VMP que deben ceder el paso, y la señal “preferencia ciclista” que aparece en el cruce con Hernán Cortes, no existe en el Código de Tráfico y Seguridad Vial.









Recoge la auditoría que la anchura de las zonas habilitadas para carga y descarga y aparcamiento de motos es insuficiente, con lo que se incumple la Ordenanza de Movilidad de València.

Romera, no entiende la justificación que dio en su momento de realizar estos cambios para disuadir el tráfico privado por esta vía, ya que por ella circulan diariamente una media de 9.000 vehículos según los datos que maneja el ayuntamiento de "intensidad media diaria". Una cantidad que para el auditor prueba que es una calle necesaria para todos ellos.

El informe también contempla que existe un riesgo en las maniobras de entrada y salida de aparcamientos públicos y privados por ser inadecuadas, así como que también se observa riesgo en los obstáculos existentes en las aceras como contenedores y terrazas, que incumplen el Plan de Movilidad Urbana Sostenible al no dejar una anchura de 3 metros.

Tras haberse hecho pública esta auditoría encargada por COPE València, el gobierno municipal ha reaccionado con diferentes posturas. Por un lado, el alcalde de València, Joan Ribó, hacía hincapié en que esta calle comercial "no es un elemento de conflicto" porque "los accidentes graves en València están provocados por quien están provocados: no por las bicis, sino por coches que van a velocidad elevada". No obstante, reiteraba que "si hay que corregir alguna cosa se corregirá". Mientras tanto, el concejal de movilidad, Giuseppe Grezzi, explicaba que con los cambios de movilidad "se cumple el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella", que indica que "se deben ir reduciendo los vehículos motorizados". "Se han reducido los vehículos motorizados y se ha incrementado muchísimo el tránsito de peatones y del carril bici", sin hacer referencia a la alerta del riesgo de accidentes que pueden producirse motivados por el diseño de algunos cruces.