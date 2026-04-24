Escucha las críticas cinematográficas de los estrenos más destacados

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova de los estrenos más destacados esta semana.

Prime crime: A true story

Merece la pena solo por el magnífico ejercicio de dirección que despliega Gus Van Sant (El indomable Will Hunting, Elephant, Mi nombre es Harvey Milk). Recrea un suceso real en clave de thriller con unas connotaciones sociales interesantes. Aplica unos recursos técnicos eficaces, que dotan al filme de verosimilitud, y evoca a clásicos del género. Mantiene la tensión de la situación con elementos ciertamente curiosos. Controla la narración del relato, cuya incertidumbre va creciendo exponencialmente. Resulta tan recomendable su visionado como sentarse en la butaca sin haberse documentado previamente sobre lo ocurrido.

Prime crime: A true story

Indianápolis, 8 de febrero de 1977. Tony Kiritsis irrumpe en las oficinas de la compañía inmobiliaria Meridian Mortgages. Pretende reunirse con el presidente, pero se encuentra de vacaciones en Florida; así que lo recibe su hijo, Richard Hall. Inesperadamente, tras entrar en el despacho, saca una escopeta recortada y lo amenaza. Quiere que le pidan disculpas públicamente y le entreguen 5 millones de dólares, porque, según dice, lo estafaron cuando le compraron unos terrenos. En caso contrario, le pegará un tiro.

La momia de Lee Cronin

El irlandés Lee Cronin (Bosque maldito y Posesión infernal: El despertar) vuelve a apostar por el terror y firma esta digna película de género. Reformula algunos tópicos y mantiene siempre la tensión narrativa. Cuenta con un buen diseño de producción, aunque se aprecian ciertos efectos digitales mejorables. Maneja con solvencia los elementos característicos del llamado Body Horror y asistimos a secuencias inundadas de sangre. Con ánimo de elevar los impactos visuales, se excede en artificios durante los últimos minutos. En cualquier caso, quienes disfrutan pasando miedo en las salas no se la pueden perder.

La momia de Lee Cronin

Charlie Cannon lleva tiempo ejerciendo de reportero televisivo en El Cairo. Se instaló allí con su esposa y sus dos hijos. Ahora, todos están ilusionados con la posibilidad de que le ofrezcan un puesto en Nueva York y regresar a Estados Unidos. Ese sueño se tuerce cuando secuestran a la pequeña Katie. Ocho años después, reciben una llamada de la policía egipcia. Por fin, la han encontrado, pero se encuentra en estado catatónico y desnutrida. La trasladan al hogar familiar, en Albuquerque, donde pronto empieza a manifestar unas reacciones preocupantes, tanto, que se antojan sobrenaturales.

El chico de los pantalones rosas

Margherita Ferri lleva a la pantalla un caso de acoso escolar que, en Italia, terminó siendo la principal referencia del movimiento contra esta lacra tan extendida. El filme es realmente un biopic del joven protagonista. Aborda diferentes ámbitos de su vida y por eso, aunque el drama siempre planea sobre el relato, no todos los aspectos que toca suscitan el mismo interés. Prioriza la tensión psicológica y relega a momentos muy puntuales los brotes violentos e incómodos. No obstante, solo por los detalles que revela del bullying, heredero de unos patrones sociales intolerables y caducos, merece la atención.

El chico de los pantalones rosas

Desde niño, Andrea Spezzacatena destacó en los estudios, que compaginó con la pasión por la lectura y la música. Las continuas peleas de sus padres no le impidieron despuntar en clase. Además, consiguió ingresar en un selecto coro juvenil. Ahora, poco después de comenzar la secundaria, inesperadamente, se reencuentra con Christian, su antiguo compañero del colegio al que ayudó a aprobar muchos exámenes. Ignora que las cosas han cambiado en el instituto. Este amigo apuesto y chulesco terminará burlándose de él por culpa del afectuoso carácter que exhibe. Unos pantalones rojos decolorados empeorarán la situación.