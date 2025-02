Escucha las críticas cinematográficas de los estrenos más destacados | 07 FEB 2025

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova de los estrenos más destacados esta semana.

SEPTIEMBRE 5:

Recrea con enorme realismo lo que fue la primera cobertura televisiva en directo de un ataque terrorista. Ofrece una perspectiva novedosa y muy interesante del asalto perpetrado por Septiembre Negro durante los Juegos de Munich celebrados en 1972. Nos aproxima al angustioso esfuerzo que realizaron unos cuantos periodistas y técnicos para informar al mundo entero de cuanto estaba ocurriendo allí. Su excelente guion no da respiro y la impecable puesta en escena, apoyada por imágenes de archivo convenientemente incorporadas, transportan al espectador a aquel fatídico día con toda la inquietud e incertidumbre del momento. Resulta irrelevante que se recuerden o conozcan los hechos.

LA ACOMPAÑANTE:

Comienza siendo una idílica comedia romántica y transita hacia un thriller con toques gore que sorprende continuamente. Todo ello envuelto en unas ingeniosas dosis de humor corrosivo perfectamente encajadas. Hay que agradecerle al joven director Drew Hancock el atrevimiento y el esfuerzo volcado en apartarse de los estereotipos. El mérito es doble porque si el chispeante guion rebosa frescura y talento, la realización no ofrece reparos. Puede que no vaya desencaminado en su visión futura de las nuevas tecnologías, aspecto fundamental del relato. Seguramente no conseguirá grandes galardones, pero seducirá al público que busca experiencias novedosas.

CORAZONES ROTOS:

El actor Gilles Lellouche (Conexión Marsella, Las dos caras de la justicia) se supera sensiblemente con el segundo largometraje que dirige en solitario tras la comedia El gran baño (2018). Las casi 300 páginas de la novela Jackie Loves Johnser OK? (1997), del escritor irlandés Neville Thompson, se traducen en 166 minutos intensos, aunque la historia no sea muy original. Hará las delicias del aficionado al género romántico, especialmente en su fantástica primera parte. Luego, al derivar a los terrenos del thriller violento y el drama intimista, abusa de los tópicos. El reparto, compuesto por actores veteranos y noveles, constituye un valor esencial; acapara seis de las 13 nominaciones a los Premios César que ha logrado el filme.