Escif y Pere Baenas harán la Falla municipal con más presupuesto de la historia

Escif y Pere Baenas serán los encargados de realizar la Falla Municipal de 2024. Así lo ha decidido un jurado designado por entidades falleras y artísticas. Se trata de la falla que tendrá el mayor presupuesto de la historia “para poner en valor el trabajo de los artistas falleros”, según ha explicado el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset. Además, siguiendo las bases del concurso de este año, el proyecto contempla el uso de materiales sostenibles para la realización del monumento, pues cabe recordar que València será Capital Verde Europea el 2024. Este año se han incrementado los proyectos presentados hasta un total de 5 candidaturas.





El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha agradecido a todos los candidatos y candidatas “la valentía y el esfuerzo de haber presentado un proyecto” y ha recordado que “como en los anteriores años del gobierno actual, el jurado que ha elegido el proyecto ganador es estrictamente artístico”.





Concretamente este año se ha aumentado un 10% el presupuesto hasta llegar a los 239.000 euros para la falla grande. “El objetivo no es otro que salvaguardar la figura del artista fallero, porque sin ellos las Fallas no existirían”. En este sentido, ha recalcado que “el aumento del presupuesto no significa que la falla tenga que ser más grande, sino que mejoramos la retribución de los artistas falleros”.





Respecto al jurado que ha participado en la elección ha estado formado por Carmen Sabater Orenes (vicepresidenta de la Interagrupación de Fallas de València), en representación de esta entidad; Amparo Ordaz y Ceballos, diseñadora de moda y diseñadora de fallas experimentales e innovadoras desde 2015 en la falla Miser Rabassa - Poeta Maragall), en representación de la Federación de Fallas I+E; José Luis Pérez Pont, director del Centre del Carme Cultura Contemporània; Arturo Català Benet (ha combinado la actividad pedagógica con la profesional en el campo del diseño de interior y la construcción como profesor en la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Valencia o en varios talleres y estudios de arquitectura) en representación de la Capitalidad Verde Europea y Mar Piquer Muela (documentalista, experta universitaria en fallas y creatividad) en representación del Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València.





José Luís Pérez Pont ha destacado que “esta falla representa una puesta en escena totalmente diferente a lo concebido hasta ahora”, mientras que Amparo Ordaz ha considerado que “la falla del ayuntamiento brillará por su fusión entre la tradición y la innovación”. Mar Piquer, por su parte, ha dicho que está convencida de que la falla “tendrá muchísima luz”.





En cuanto a la propuesta ganadora, es una falla que usa 100% materiales sostenibles en toda su trazabilidad. Según explican los artistas, les gustaría demostrar que “esto es posible y aprovechar la visibilidad que tiene la falla del ayuntamiento para lanzar un mensaje de cambio tan necesario para la continuidad de nuestra cultura. Por ello el reto es que todos los materiales que utilizamos sean sostenibles y ecológicos”.





Respecto a los artistes ganadores se puede destacar de Pere Baenas ha plantado más de 300 fallas y hogueras de las cuales 41 en sección Especial. Ha realizado 4 veces la falla Municipal de Valencia: “Mare Nostrum” en 2002; “Aluci ne” en 2004; “La mar al vent” en 2007 y “Valencia 2011: Esport tot lány” en 2011. En sus más de 40 años de profesión ha obtenido numerosos premios, entre los cuales podemos destacar 13 primeros premios en la sección Especial. 3 de ellos en Convento Jerusalem, 2 en el Pilar y 8 en hogueras de Alicante.





Por lo que respecta a Escif, es professional activo en la escena del arte callejero desde mediados de los 90. Con un dibujo nítido de líneas claras y colores sobrios, sus pinturas libertarias cuestionan las luchas actuales, los movimientos de resistencia, los desafíos del capitalismo y las problemáticas medioambientales que enturbian nuestra época. Ha realizado un gran número de proyectos en contextos urbanos a lo largo y ancho de todo el mundo, pasando por Rusia, Estados Unidos, India o Senegal entre otros muchos países, siempre en contacto directo con el púbico y la realidad del contexto en el que interviene.





Por último cabe destacar que el gran nivel de todas las propuestas presentadas ha hecho que la deliberación del jurado se alargara durante varias horas. En todo caso, el veredicto ha sido por unanimidad.