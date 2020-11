Escasos pero interesantes estrenos de cine se hacen hueco en las salas

Por mucho que no lo estemos pasando bien por culpa de la pandemia, en Cope Valencia no se nos quitan las ganas de cine, sobre todo si contamos con la opinión semanal de Eduardo Casanova y sus certeras críticas para ayudarnos a elegir que películas disfrutar entre los pocos estrenos que ahora nos llegan. Ya que las salas de cine están aplicando todas la medidas para que la experiencia de ir al cine siga siendo placentera, además de segura, queremos acertar a la hora de elegir. No hay mal que por bien no venga, y este momento que vivimos nos da la oportunidad de detenernos en películas muy interesantes que se perderían en la vorágine habitual de estrenos que teníamos antes de la llegada del Covid-19. Así, hoy nos detenemos en una esplendida producción alemana que nos relata el Berlín de los años 30, una película estadounidense que nos ofrece una acaramelada y optimista comedia romántica para amantes del género, y una producción guatemalteca que mezcla denuncia y terror para relatar el horror de la guerra que en los años 80 provocó el genocidio de pueblos indígenas durante el conflicto civil de Guatemala.

EL AÑO QUE DEJAMOS DE JUGAR

La ternura recorre la recomendable adaptación del libro autobiográfico de Judith Kerr, que emparenta con la popular y triste historia de Ana Frank, sin alcanzar los extremos dramáticos de aquella. Esta especie de cuento infantil, que gustará tanto o más a los adultos, transita desde la ingenuidad a la dura realidad que se impuso en Europa tras la irrupción del nazismo, a través de los ojos de una niña. Con un buen diseño de producción, su delicada sencillez y las notas nostálgicas traspasan la pantalla gracias al espléndido trabajo de sus jóvenes actores.

Anna y Max viven felizmente en el Berlín de 1933. Ignoran que el ascenso de Hitler va a cambiar pronto las cosas. Debido a su origen judío, sus padres empiezan a recibir amenazas, lo cual les obliga a tomar la decisión de abandonar Alemania e instalarse en Suiza, donde tendrán que empezar de cero. A pesar de las carencias que padecen, tratarán de mantener la esperanza y aclimatarse rápidamente a las nuevas circunstancias.

EL SECRETO. ATRÉVETE A SOÑAR

Los incondicionales de la comedia romántica encontrarán en este estreno una propuesta aceptable dada la escasez de títulos que están llegando a la cartelera procedentes de las abrumadoras productoras estadounidenses, especializadas en el género. Sin embargo, atendiendo a lo que depara, no habría extrañado que el film hubiera estado destinado únicamente a la televisión. Estamos ante una de esas historias amables, que hemos visto en infinidad de ocasiones, previsible y recorrida por mensajes positivos acerca de cómo debemos tomarnos la vida. En cualquier caso, algunos elementos le confieren el encanto azucarado que los aficionados esperan.

Miranda Wells, viuda y madre de tres hijos atraviesa una situación económica delicada. Cuenta con el apoyo de Tucker, su jefe, con quien mantiene una relación afectiva que parece ir por buen camino. Algo empieza a cambiar el día que, coincidiendo con una potente tormenta tropical, se presenta en casa un apuesto desconocido. Tiene la intención de entregarle un sobre, pero distintos incidentes retrasarán ese momento y entretanto este forastero se dedica a ayudarle, reparando los desperfectos que ha provocado el temporal.

LA LLORONA

Quienes acudan a la sala esperando encontrar una película de terror, atendiendo a la coincidencia en el título con la cinta estadounidense estrenada en 2019, se pueden llevar una decepción. Desde luego los elementos característicos de la popular leyenda hispanoamericana están presentes, pero la principal preocupación del film no reside en darles un tratamiento convencional. Se recurre a ellos como una alegoría que vertebra la singular denuncia del director Jayro Bustamante sobre el genocidio de pueblos indígenas ocurrido en Guatemala durante la guerra civil. El resultado es desigual: interesante al esbozar determinados aspectos sociopolíticos de aquel país y, sin embargo, no termina de conseguir las atmósferas tensas deseables, ni de darle suficiente fuerza a su auténtico propósito.

Treinta años después de tan sangriento conflicto, el general Enrique Monteverde y otros altos cargos de entonces son juzgados por sus crímenes. Las decenas de testimonios desgarradores y las expectativas de una condena que haga justicia tropiezan con un defecto de forma que permite absolver a los encausados. Este militar retirado se ha de recluir en casa ante el acoso de cientos de manifestantes que rodean la mansión. Por si fuera poco, en mitad de la noche, comienza a escuchar un extraño llanto.