"Eres un taxi y si tengo que mear, pues te meo en el coche": lo que le ocurrió a un taxista de la C.Valenciana

Un taxista de la Comunidad Valenciana ha tenido que ver cómo hace unos días, un joven al que recogió le orinó dentro del taxi. PAero el suceso no resultó ser un accidente: el joven se mofó del taxista argumentando frases como "¿Y qué pasa? Pues si voy borracho y me meo mucho pues te meo el coche, ¿y qué pasa? Eres un taxi, y si tengo que mear pues te meo en el coche. Ahora vas y lo lavas". Pero no quedó ahí, porque el sujeto, no contento cpon la acción y con insultar al taxista, decidió gabarlo y subirlo a sus redes sociales.

El video se hizo viral inmediatamentte causando la infdignación de buena parte de la sociedad, así como el rechazo y la denuncia del secxtor del taxi, habituado a sufrir sucesos de este tipo, sobre todo en el turno de noche de los fines de semana.

El colectivo «Elite Taxi Barcelona» ha recogido el video y lo ha publicado en su cuenta de twitter para exigir responsabilidades y mostrar su apoyo a esdte taxista de Alicante.

No damos crédito a lo que le ha pasado a este taxista de Alicante.

Es indignante que alguien pueda mearse en tu taxi, vacilarte, ridiculizarte, con el fin de grabarlo para colgarlo en una red social. Esperemos que a este idiota lo encuentren, y le metan una sanción ejemplar. pic.twitter.com/aCNQYnGWCP — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) February 7, 2022





El taxista, tras sufrir la agresión, decidió parar el coche y sacar fuera al sujeto para continuar trabajando