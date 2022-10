Enrique Benavent toma el relevo de Antonio Cañizares como Arzobispo de València

El Arzobispo de València, Antonio Cañizares, será sustituido por el también valenciano, Enrique Benavent, hasta ahora obispo de Tortosa.

Cañizares cumplió la edad máxima para ocupar el cargo de Arzobispo de València hace dos años. Cumplió 75 años, y según marca el Código de Derecho Canónico “al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad se le ruega la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice”. Así lo hizo en aquel momento y ha sido ahora, cuando el Papa Francisco ha aceptado su renuncia.

El último acto como Arzobispo de Valencia fue precisamente la celebración del Te Deum este 9 de octubre, y en el que aprovecho para adelantar este cambio. Durante la homilía afirmó que “doy gracias a Dios, por concederme este lugar hace 8 años en mi ministerio episcopal y también hoy casi al final de mi servicio quiero dar gracias por este don que Dios me ha concedido que tanto estimo, admiro y agradezco de una manera particular a este cabildo de la Catedral, signo y manifestación de la diócesis y de su fe inquebrantable. Me complace deciros que os necesito, que cuento con todos vosotros que vais a seguir ayudándome mucho en el ministerio episcopal, ya lo estáis haciendo”.