El mundo fallero se encuentra desde el pasado mes de marzo ante la disyuntiva de decidir qué hacer con esta edición de las Fallas 2020. La suspensión temporal de las fiestas a causa de la pandemia del Covid-19 dejó en el aire una celebración para la que se eligieron fechas simbólicas, aunque no definitivas, del 15 al 19 de julio, pero que con el paso del tiempo ha ido perdiendo fuelle ante una celebración “descafeinada”.

La encuesta a las comisiones falleras de la que se tuvo conocimiento hace poco mas de una semana, ha servido para reactivar el debate y poner presión a un Ayuntamiento de Valencia con exceso de prudencia que ha postergado su decisión hasta el próximo 15 de junio, una fecha a la que se han adelantado la inmensa mayoría de Juntas locales falleras que ya han comunicado la finalización definitiva del presente ejercicio fallero.

Poco se sabe del origen de esa encuesta que no viene firmada por ninguna institución ni estamento fallero, pero que ha llegado a todas las comisiones a través de los delegados de sector, y que ha tenido una considerable participación del 52'8%, si bien alguna de las cuestiones planteadas provocó rechazo por su redacción.

Del mismo modo en que se conoció ese sondeo, se ha divulgado su resultado. A través de los diferentes delegados, las fallas han recibido “el recuento” y ya saben que la opción mayoritaria rechaza una celebración reducida en julio u octubre y opta por suspender completamente las Fallas 2020 para volver con energía renovada en 2021.

Los resultados demuestran que el sentimiento generalizado de los falleros era el de no conformarse con una conclusión sin brillo, sin actos y destruyendo simplemente las fallas.

La opinión generalizada es la de guardar lo construido en este año para ser plantado en 2021.

La fecha de julio sirvió para aplacar la desolación de la suspensión en marzo, pero con el sosiego del paso del tiempo y ante la incertidumbre de cómo puede evolucionar la pandemia, el sentimiento general es que nadie quiere fiestas a “medio gas” que no se corresponden con la grandeza de las Fallas.

Así las cosas, muchas eran las comisiones que se habían adelantado a una resolución definitiva (que llegará por parte de Junta Central Fallera, apelando a la unidad del colectivo fallero, según expresó el concejal Carlos Galiana), planificando soluciones con el gremio más afectados, como es el de artistas falleros. La solución generalizada es la de seguir guardando lo construido en este año para ser plantado en 2021. Aunque hay quien apostaba por añadir piezas a esas fallas para hacerlas más grandes el próximo año, éstas son concebidas como un todo y no dejaría de ser un parche poco estético. En el caso de las infantiles es materialmente imposible porque, ya acabadas, las medidas a las que están sujetas, limitan cualquier añadido posterior.

Sin nuevas fallas que hacer, los artistas irían a la quiebra, por lo que se ha optado, en muchos casos, por adelantar plazos del 50% para ese año 2021, aunque la falla sea la misma, guardando el otro 50% para las fallas de 2022, en la que sería una celebración “supervitaminada” para compensar las perdidas de este ejercicio y asegurándose un trabajo seguro para el futuro. Esta opción o similares, es la que puede permitir que el maltrecho oficio de artista fallero no acabe desapareciendo, y con él la esencia de nuestras fiestas.

Igualmente se espera que las máximas representantes de la fiesta, las Falleras Mayores, puedan repetir, en su mayoría, en los cargos después de que no tuvieran oportunidad de disfrutar los días grandes de la fiesta. Así mismo debería ocurrir con las Falleras Mayores de València y sus Cortes de honor ante la imposibilidad de celebrar preselecciones, y después de que no hayan podido ejercer como tales durante una semana grande que no ha existido.

La encuesta aporta comentarios de diferentes comisiones con diferentes propuestas, y si bien carece de poder vinculante alguno, sí que refleja la opinión mayoritaria del mundo fallero, sirviendo para que el debate sobre lo más conveniente para Las Fallas vuelva a estar sobre la mesa y evite demorar una decisión que pueda lastrar celebraciones futuras.

FALLAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA ENCUESTA DEL TOTAL DE FALLAS DE VALENCIA: 202 PORCENTAJE: 52,88%

1. ¿Estaría dispuesto a celebrar las fallas de manera "exprés", sin actos y básicamente quemar fallas en julio?

SI 03,47% 7 FALLAS

NO 95,54% 193 FALLAS

NO SABE /NO CONTESTA 00,99% 2 FALLAS

2. ¿Estaría dispuesto a celebrar las fallas a medio gas en julio?

SI 05,94% 12 FALLAS

NO 89,60% 181 FALLAS

NO SABE /NO CONTESTA 04,46% 9 FALLAS

3. ¿Estaría dispuesto a celebrar las fallas en octubre, con limitaciones en actos multitudinarios?

SI 11,39% 23 FALLAS

NO 83,17% 168 FALLAS

NO SABE /NO CONTESTA 05,45% 11 FALLAS

4. ¿Estaría dispuesto a si no se pueden celebrar en las fechas anteriores, destruir las fallas y finiquitar el ejercicio 2020?

SI 02,48% 5 FALLAS

NO 94,06% 190 FALLAS

NO SABE /NO CONTESTA 03,47% 7 FALLAS

5-A. ¿Estaría dispuesto a conservar el monumento y plantarlo en 2021?

SI 87,62% 177 FALLAS

NO 09,41% 19 FALLAS

NO SABE /NO CONTESTA 02,97% 6 FALLAS

5-B. ¿En el caso de plantar el 2021, estaría en condiciones de ampliar su falla actual o le sería imposible?

SI 60,40% 122 FALLAS

NO 15,84% 32 FALLAS

NO SABE /NO CONTESTA 23,76% 48 FALLAS

5-C. ¿En el caso de poder ampliar, ¿podría alcanzar un mínimo del 50% del coste de la falla del 2020?

SI 53,47% 108 FALLAS

NO 12,87% 26 FALLAS

NO SABE /NO CONTESTA 33,66% 68 FALLAS