La EMT celebra la puesta en marcha de la nueva red nocturna con un concierto gratuito el próximo 18 de junio

La plaza del Ayuntamiento será el escenario, el próximo día 18, del concierto EMTFest, que la Empresa Municipal de Transportes ha organizado para celebrar la puesta en funcionamiento de la nueva red nocturna de autobuses urbanos, que arranca el próximo día 15 y que, en palabras del concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, “va a ser una revolución que transformará la movilidad en València porque las personas usuarias podrán moverse con la misma red de día y por la noche, fácilmente, con las líneas que ya conocen, las de siempre”.

Son 23 las líneas diurnas que van a prolongar su servicio durante la noche a partir del próximo día 15, “una red de servicio ininterrumpido, prácticamente de 24 horas, que proporcionará a la ciudad de València y a los pueblos una opción de transporte nocturno alternativo más accesible y fácil de comprender”, ha explicado Grezzi . La nueva red permitirá pasar de las 11 líneas nocturnas actuales a 23, “ampliando la cobertura nocturna para llegar a nuevos barrios y pueblos de València y del área metropolitana que antes no tenían ningún tipo de servicio nocturno”, ha añadido.

Entre las nuevas zonas a las que se llegará a partir de la próxima semana en horario de noche están Benimaclet, Campanar, Castellar-Oliveral, Forn d’Alcedo, El Saler, El Palmar, El Perellonet, Cases de Bàrcena, Poble Nou, Borbotó, Carpesa o Benifaraig. De hecho, la EMT ha iniciado este martes una amplia campaña informativa para que todas las personas usuarias conozcan estas mejoras en el servicio. Tal como ha explicado la directora gerente de la EMT, Marta Serrano, la campaña informativa se prolongará hasta el próximo 18 de junio con información en redes sociales, en paradas, en mupis y en el exterior de los autobuses.

Además, se informará también a la ciudadanía a pie de calle, mediante el reparto de 15.000 folletos informativos, y en el interior de los buses de la red nocturna actual. “Y también vamos a llevar la información a los barrios y pueblos en los que hay nueva cobertura o cobertura reforzada, al sector del ocio nocturno (tanto al personal trabajador como a clientes), y a los centros de trabajo nocturno, como los hospitales”, ha añadido Serrano, quien ha explicado que todos los datos estarán también abiertos al público a través del canal EMTV, con información georeferenciada para explicar fácilmente las mejoras por zonas o líneas.

“La EMT no se acaba nunca”

Toda la campaña de comunicación gira en torno a la idea de que la EMT no se acaba nunca “porque no se trata solo de un cambio en las líneas nocturnas, sino de un cambio de paradigma que no existe en ninguna ciudad del estado español, aunque sí en ciudades europeas como Londres: tendremos una única red, que no acaba nunca, funcionando de día y por la noche”, ha señalado el concejal Giuseppe Grezzi.

De hecho, la banda sonora de la campaña es la canción “Que no se acabe nunca", del grupo valenciano Pupil·les, que actuará en la fiesta del próximo día 18, junto a Ginebras, Pupil·les y Novembre Elèctric y el DJ Paco Plaza. “Queremos celebrar esta revolución nocturna que transformará la movilidad en València con la EMTfest, un concierto totalmente gratuito, que comenzará a las 19:30 horas, y se prolongará hasta la 01:00 horas de domingo 19”, ha explicado Grezzi, quien ha anunciado que, “para que la ciudadanía pueda estrenar la nueva red, el autobús será gratuito el día 18, a partir de las 22.00 horas y durante toda la noche del sábado a domingo. De esta manera garantizaremos la movilidad al festival y fomentaremos que el público pruebo la nueva manera de moverse por la ciudad”.

A preguntas de los medios de comunicación sobre la ampliación del servicio de EMT a otras poblaciones, el concejal Grezzi ha asegurado que, “como siempre, estamos dispuestos a trabajar con la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) por si necesitan de la EMT para ampliar las mejoras en el transporte público que se están dando en los últimos años en la ciudad de València y en su área metropolitana”.