La EMT aprueba la subida de sueldo del gerente tras la polémica por el desfalco de 4 millones de euros 

La EMT de València ha aprobado, con los votos a favor del PSPV y Compromís, la subida de sueldo del director gerente de 70.000 a 75.000 euros, así como la compra de 164 autobuses híbridos por 49,6 millones de euros.

Los consejeros de los grupos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, han votado en contra de ambas cuestiones -el PP se ha abstenido en la compra de autobuses- en la reunión del Consejo de administración, que ha tratado estos asuntos aplazados la semana pasada por la aprobación de una comisión de investigación del fraude de 4 millones en la EMT.

El Consejo ha ratificado en sus cargos al actual equipo directivo, ha subido el suelo al director gerente, Josep Enric García Alemany, y ha acordado el cargo de director adjunto -de nueva creación-, que recaerá en Toni Martínez, hasta ahora jefe de gabinete.

Martínez pasará de percibir 50.000 euros a 60.000 en su nuevo puesto, mientras que García Alemany cobrará 5.000 euros más.

Desde Ciudadanos insisten en la “necesidad de intervención de la actividad económico-financiera de la EMT por parte del Ayuntamiento y la revocación de los puntos de votación de directivos y compra exprés de autobuses. Si estamos pidiendo esta intervención es porque no tenemos confianza en el equipo directivo de Grezzi. No se nos han aceptado las propuestas en base a imposiciones de Grezzi, no hay ningún ningún motivo jurídico". Narciso Estellés Giner, concejal de Cs y consejero de EMT explica que "el Consejo de Administración de hoy debería haberse centrado en la recuperación del dinero estafado que es de los valencianos, y no en nombramientos de directivos y subida de sueldos".

El PP anuncia que impugnará los acuerdos del consejo porque pueden ser lesivos para el interés público. No ven con buenos ojos los consejeros populares de la EMT este consejo y anuncian acciones legales contra los acuerdos aprobados para renovar los contratos de alta dirección del gerente y del director adjunto después de que bajo su dirección se haya producido un robo de 4 millones de euro a la empresa. Además, Marta Torrado y Carlos Mundina advierten que la contratación de un servicio externo de secretaria asesora para la EMT por más de 36.000 euros al año, “podría contravenir la Ley de Contratos del Sector Público al superar el máximo legal de 15.000€”.

El concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, asegura que no se plantea dimitir tras el escándalo del desfalco y que se siente completamente respaldado por el alcalde de Valencia Joan Ribó.