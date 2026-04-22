Las empresas valencianas suspenden en resiliencia ante futuras crisis: "Solo un 6,6% de las empresas estarían preparadas para un nuevo problema climático"

El tejido empresarial valenciano ha suspendido en resiliencia. Un informe elaborado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana y la consultora Improven revela que la gran mayoría de las compañías no está preparada para afrontar crisis climáticas como la dana. El estudio, presentado en el programa 'Herrera en COPE Valencia', ha analizado los planes y estrategias de contingencia de 286 entidades valencianas, incluyendo administraciones y empresas de todos los tamaños.

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Los resultados son contundentes. Según Federico Torres, presidente del colegio, solo un "6,6% de las empresas estarían preparadas para un problema climático", mientras que "nueve de cada diez no están preparadas". Torres ha explicado que, aunque disponen de herramientas informáticas, carecen de "un proceso de digitalización que comprende a toda la empresa", lo que evidencia una falta de preparación estructural.

Sergio Gordillo, socio director de Improven, ha profundizado en los datos, señalando que la dana cogió desprevenidas al 58% de las empresas encuestadas. Si se suma el porcentaje que tenía una preparación insuficiente, la cifra se eleva al 80%, que se vio superado por la magnitud del evento. "Incluso las más grandes, que teóricamente tienen un modelo de gestión aparentemente mejor, tampoco lo tenían integrado", ha destacado Gordillo como uno de los grandes descubrimientos del informe.

Un modelo de gestión reactivo

El análisis demuestra que las empresas tienden a actuar "a golpe de tendencia o de urgencia", en lugar de seguir un marco metodológico estructurado. Según Gordillo, esta forma de operar provoca que la capacidad de abordar las crisis sea "seguramente con más dolor del que potencialmente fuera necesario si el sistema estuviera un poco más estructurado".

Redacción COPE Valencia Federico Torres y Sergio Gordillo

Tres mapas de actuación como solución

Para revertir esta situación, Sergio Gordillo propone trabajar en "tres mapas de actuación". El primero es la eficiencia para "hacer las cosas del día a día lo mejor posible" y generar recursos. El segundo es la evolución, que consiste en invertir esa riqueza en "transformarnos, en incorporar nuevas formas de trabajar". El tercer pilar es la redundancia, asumiendo que los imprevistos son cada vez más frecuentes.

Lo eficiente que sería tener un único proveedor o única ruta, no es suficiente" Sergio Gordillo Socio director de Improven

Gordillo explica que la redundancia implica "generar sistemas dobles" o elementos de refuerzo que, aunque no sean idénticos al primario, permitan que "la actividad básica esté atendida". Este enfoque va más allá de la simple eficiencia, que a menudo lleva a depender de un único sistema o proveedor. "Lo eficiente que sería tener un único proveedor o única ruta, no es suficiente", ha sentenciado.

El socio de Improven ha puesto ejemplos prácticos de sistemas redundantes. En el sector energético, serían los grupos electrógenos en un hospital; en ciberseguridad, las copias de seguridad; y en logística, tener un "proveedor alternativo homologado" para no romper la cadena de suministro si falla el principal, como puede ocurrir con rutas desde Asia.

Mejora a corto plazo, dudas a futuro

Como conclusión, Gordillo considera que, a corto plazo, el tejido empresarial "está un poquito mejor de lo que estaba" porque la crisis de la dana está reciente. Sin embargo, muestra su inquietud por el futuro: "'A medio o largo plazo para mí es la preocupación'", ya que existe el riesgo de que el tema se diluya y se convierta en una moda pasajera. Por ello, insiste en la necesidad de adoptar "visiones largoplacistas con decisiones estructurales y culturales", porque "el mundo tampoco da tantas segundas oportunidades".