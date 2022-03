Un empresario abre en Llíria el mayor almacén de ayuda para refugiados ucranianos con 50 toneladas

La localidad valenciana de Llíria acoge desde este jueves el mayor centro de ayuda humanitaria para refugiados ucranianos de la Comunitat Valenciana, y actualmente cuenta con más de 50 toneladas de material, entre ropa, comida no perecedera y productos de higiene o para la infancia.



Así lo ha asegurado el impulsor de esta iniciativa, el empresario valenciano Juan Manuel Baixauli, quien lidera el proyecto de apoyo con la Fundación Juntos Por la Vida y con la colaboración empresarial del Grupo Sanz.



El almacén de ayuda persigue aprovisionar al refugiado que llega a Valencia de lo esencial durante un tiempo en una especie de "economato" gratuito, y el material del que dispone proviene de donaciones, principalmente de empresas y organizaciones de todo tipo.



Pueden recoger esta ayuda aquellos refugiados que han llegado a distintas poblaciones de la Comunitat, tienen necesidades de emergencia, y se identifican como desplazados ucranianos.



Para ello, la lista y los contactos de repatriados por parte de la fundación es esencial para comunicar con las familias y ayudarles a recoger el material.



Esta ONG valenciana, dentro de su campaña de emergencia por Ucrania, está trasladando en autobuses a la Comunitat Valenciana a muchas familias ucranianas que huyen de la guerra de su país, y ya son cerca de 1.000 las personas que esta organización han traído a esa autonomía.



Algunas de estas familias ya han comenzado a obtener la ayuda en este almacén, siempre de forma gratuita, y también se han hecho algunas entregas a domicilio, en pisos donde hay personas ucranianas que no tienen ningún recurso.



Desde Juntos por la Vida se está estudiando si esta acción se puede organizar adecuadamente para disponer de un sistema de reparto que pueda ayudar a aquellas personas necesitadas que no se pueden desplazar al almacén.



En principio toda la ayuda es destinada a los refugiados que llegan a la Comunitat, aunque se están haciendo colaboraciones directas con centros sanitarios y hospitales dentro de Ucrania, a los que se les está enviando ayuda de medicamentos y utensilios necesarios, en coordinación con los voluntarios de Juntos por la Vida que están en la frontera.



El almacén esta coordinado por una persona cuya misión es organizar la recepción diaria de mercancía y todo tipo de ayuda, y además, coordina a los voluntarios que ordenan y clasifican la ayuda, para exponerla de forma organizada.



En el centro colaboran de forma solidaria muchos voluntarios de iniciativas particulares, grupos organizados con un interés social, y organizaciones ucranianas en Valencia, y se espera la colaboración de todo el voluntariado que lo desee.



También se espera la aportación y donación de empresas y particulares, y según destacan, en este momento es necesaria comida no perecedera, pañales, productos para infancia, productos de higiene personal y productos de limpieza y para lavado de ropa.



Juan Manuel Baixuali, impulsor de la iniciativa, ha hecho un llamamiento a numerosas empresas para que envíen todo tipo de ayuda humanitaria a las instalaciones, así como al voluntariado para que colabore en el almacén para la clasificación y organización del material.