Una emprendedora valenciana convierte el ictus que sufrió en un juego que entrena el cerebro de miles de personas

La emprendedora valenciana Diana de Arias ha transformado una dura experiencia personal en una empresa de alcance global. Tras sufrir un ictus con 23 años, tuvo que reaprender procesos básicos como hablar o comer, una vivencia que la llevó a crear Decedario, una metodología de entrenamiento cognitivo que ya ha ayudado a más de 150.000 personas. Así lo ha contado en el programa 'Seguir Sumando' de Carles Villeta y Santiago Pacheco en COPE Comunidad Valenciana.

El origen de la iniciativa

A raíz del ictus, Diana de Arias se enfrentó a numerosas secuelas. "Tuve que empezar a decir algo en mi vida", ha explicado. Fue durante su recuperación cuando se percató de una carencia importante en el sistema: "descubrí la falta de herramientas y conocimientos accesibles para potenciar las capacidades cognitivas desde un enfoque inclusivo".

Descubrí la falta de herramientas y conocimientos accesibles para potenciar las capacidades cognitivas desde un enfoque inclusivo" Diana de Arias Creadora de 'Decedario'

Diana de Arias Diana de Arias, con uno de los tantos premios recibidos en los últimos años

Esta revelación fue el germen de una metodología de entrenamiento cognitivo que se ha extendido por toda España y parte de Latinoamérica y en otros lugares del planeta. El objetivo es ayudar a las personas a mejorar su talento, comunicación y habilidades cognitivas, impactando positivamente en sus vidas.

Un gimnasio para todos los cerebros

Aunque el proyecto nació a raíz de un daño cerebral adquirido, su aplicación va mucho más allá. Según De Arias, el entrenamiento cognitivo es fundamental para todo el mundo. "Entrenamiento cognitivo deberíamos hacerlo todo el mundo, igual que vamos al gimnasio, pues esto es igual de importante para trabajar esos músculos del cerebro", ha afirmado.

Entrenamiento cognitivo deberíamos hacerlo todo el mundo, igual que vamos al gimnasio" Diana de Arias Creadora de 'Decedario'

Por ello, la metodología se aplica a población infantil y adulta con diversas patologías como autismo, hiperactividad, síndrome de Down, dislexia o Alzheimer. El fin es mantener las neuronas "realmente activas y en forma", según ha señalado su creadora.

De iniciativa local a proyecto global

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Lo que comenzó como un proyecto local se ha convertido en una iniciativa global gracias a su enfoque social, cubriendo necesidades vitales de la población. El modelo de negocio de Decedario se basa en una metodología que utiliza un juego de mesa como uno de sus componentes principales y se adapta a diferentes entornos como el educativo, el clínico y también el hogar.

Para las familias, han desarrollado el programa Tu gimnasio cognitivo en casa, que permite utilizar la herramienta para el mantenimiento de las capacidades. Actualmente, la empresa busca financiación para fabricar la cuarta edición de su juego y seguir creciendo. El equipo, compuesto por cinco personas, tiene la intención de seguir ampliándose e invirtiendo en tecnología para mejorar sus programas y servicios.