Elsa Anka: "Las redes sociales son una tarjeta de presentación profesional fundamental hoy en día"

Elsa Anka se ha pasado por los micrófonos de COPE Más Valencia para hablar con Remedios Cervantes en Trending COPE sobre el mundo digital y las redes sociales. Sobre esto último y la figura de las influencers, Elsa se considera micro-influencers pero matiza que lo es para mantenerse activa ya que "hemos tenido que desviarnos hacia las redes y que gracias a esa exposición las marcas nos ven y nos salen campañas. Es una tarjeta de presentación fundamental para las marcas y para la audiencia".

Estoy enganchada a Instagram

En cuanto a la valoración de la sociedad sobre el término influencer Anka cree que "muchas chicas jóvenes sí que se han ganado a pulso el término influencer y son muy buenas referentes para las marcas", al igual que espera serlo ella para las marcas que "han confiado en mí, obviamente".

Sobre qué red social es la favorita de la actriz y presentadora Anka no duda en elegir Instagram. "Me ha vuelto a acercar a gente que tenía lejos. Estoy enganchada a Instagram," afirma. Además "afortunadamente me han contratado marcas para hacer campañas como por ejemplo la última que pude hacerla con mi hija y estoy feliz. Al final yo nací profesionalmente en este mundo y me hace muchísima ilusión".

Las redes sociales además de un uso laboral también pueden servir para realizar acercamientos afectivos a través de los mensajes directos. En este sentido Anka muestra mucho humor y reconoce que sí "hay gente pa to'. Alguna vez me han entrado e incluso de manera muy vulgar, pero los puedes bloquear. A mí lo que me gusta es cuando las mujeres me dicen cosas bonitas. Me importa mucho más cuando una mujer me dice cómo me animarías y que soy un referente. Que se quite todo lo demás", concluye.

Sobre el futuro digital Elsa es consciente de que "las redes han llegado para quedarse pero que no puede ni imaginarse lo que está por llegar".