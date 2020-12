Elena Tejedor: “La Maratón no podía pasar sin celebración y sin el reto que supone para muchos corredores"

Las calles de valencia acogen mañana una edición especial en todos los sentidos del Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Además de que la carrera será especial por el coronavirus, este año la competición celebra su 40 aniversario.

La directora de Fin de Semana COPE, Cristina López Schlichting ha charlado con Paco Borao, Presidente de la SD Correcaminos, club organizador del Maratón y la Directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor sobre la importancia de esta cita en Valencia y las modificaciones que ha tenido que hacer para adaptarse a la pandemia.

La de mañana es la cita más esperada del año, porque como ha recordado Cristina López Schlichting “solamente Londres y Valencia, van a celebrar este año los maratones, y por tanto es un orgullo como españoles contar con el mejor Maratón de España, uno de los principales del mundo y aunque no vivirá su aniversario soñado, gracias al empeño de sus organizadores y patrocinadores ha podido celebrarse”.

"La de Valencia es la carrera de mayor nivel que haya habido nunca en la historia del maratón"

Tal y como reconoce Elena Tejedor a Cristina, aunque al principio de la pandemia, “pensábamos que el 6 de diciembre quedaba lejos, a medida que pasaban los meses aumentó la preocupación porque los eventos aplazados empezaban a ser cancelados y reconozco que llegamos a pronunciar la palabra cancelación”.

“La idea de este escenario solo con corredores de élite, se nos ocurrió semanas más tarde, porque pensamos que el 40 aniversario no podía pasar sin celebración, y la competición podía cumplir la labor para que muchos corredores tuvieran un objetivo en mente, una meta, un estímulo al que enfrentarse, tan importante en su día a día”, recuerda Tejedor .

Cope Valencia

En la carrera de mañana participan 250 atletas de primera fila, y Paco Borao, destaca que en un artículo de atletismo en la prestigiosa web americana Let's Run, demuestra que la de Valencia “es la carrera de mayor nivel que haya habido nunca en la historia del maratón, comparando hombres y mujeres, en ningún momento han tenido una carrera con el nivel que va a tener Valencia”.

Borao insiste en los micrófonos de COPE que la progresión en cuanto a la querencia de los corredores en Valencia “ha ido creciendo en los últimos años, hasta el punto que para este año habíamos establecido un máximo de 30,000 corredores para garantizar la seguridad en toda la carrera, y nuestra sorpresa fue que en apenas seis semanas se alcanzaron las 30,000 inscripciones”

Además, “tenemos un historial en el que Valencia era primeriza hace 10 años, pero ha dejado de serlo, somos una de las 13 ciudades platino. Es el máximo galardón que ofrece Word Atletics, que es la Federación Internacional de atletismo, basado en una serie de elementos que se juzgan en función de los corredores, calidad, permisos, etc, elementos que hacen que lográramos esa clasificación en 2019” , añade Paco Borao.

Pero el coronavirus ha hecho que todo tenga que cambiar para esta competición y en este sentido, Borao explica en Fin de Semana COPE, que "por razones de sobriedad es de 21 km, para la prueba de medio maratón cuya salida está prevista a las 8,00h de la mañana y media hora después saldrán los corredores de la Maratón que harán dos vueltas".

Además, la directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, explica a durante la entrevista con Schlichting que se ha realizado un protocolo “muy exhaustivo para garantizar la burbuja de los corredores, de tal manera que todos los atletas que lleguen a la ciudad, lo hacen con una PCR que se repite aquí. Además, van a dormir en habitaciones individuales, donde también se les subirán las comidas y las cenas para no compartir espacios”.

"Lo que más nos duele es que hemos pedido a la ciudad que no salga a la calle"

“Se desplazarán a los entrenamientos andando y en grupos de seis personas máximo”, detalla Tejedor, ademas de un largo etcétera de medidas para que en la carrera “creemos esa burbuja que irá desde la zona de calentamiento y la de meta”, insiste Tejedor.

Tejedor asegura que “lo que más nos duele es que hemos pedido a la ciudad que no salga a la calle, que sigan la carrera por las redes sociales, por televisión”. Algo en lo que también coincide el director de Correcaminos, quien recuerda que si el lema otros años “si si no corres, ven a animar”, este año lo hemos cambiado por “ayúdanos, quédate en casa”. “Estoy seguro que la ciudadanía lo ha entendido y espero que demos ejemplo no solo en lo deportivo”, asegura Paco borao.

La de mañana es una competición clave para muchos atletas que vienen a Valencia a lograr sus marcas. En concreto, de los 250 corredores, hay 130-140 hombres y mujeres de 43 países diferentes,- explica Paco Borao- que vienen “a lograr su marca, su mínima y lograr su acceso a los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que también nos favorece y nos da nombre”.

Y aunque la cita de mañana esté marcada por la pandemia, desde la Fundación Trinidad Alfonso, su directora, Elena Tejedor asegura que “no pierde la esperanza de lograr algún récord. El atletismo vive de récords, y aunque el mejor premio seria obtener el récord del mundo en Maratón, ve más probable logar algún récord en Medio Maratón, y destaca que lo importante es mantener y aumentar la expectación para vivir esta competición deportiva” .

La Fundación Trinidad Alfonso ha impulsado un programa de ayudas especiales para ayudar al ecosistema deportivo a paliar la crisis del COVID-19. La celebración de este Maratón Élite es una prueba más de esta apuesta de Juan Roig por el deporte en la Comunitat Valenciana, que ha invertido este año 4,6 millones de euros, “un compromiso con el deporte y con la ciudad que la directora de Fin de Semana COPE, Cristina López Schlichting ha reconocido que hoy mas que nunca “necesita la sociedad para levantar el ánimo, fomentar la vida sana y recuperar la normalidad para ofrecer esperanza”