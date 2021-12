Elena Pajuelo: "Poder mostrar el trabajo de la matrona a todo el mundo es algo que me han ofrecido las redes"

El mundo sanitario se ha convertido en uno de los más reclamados a nivel de contenido en las redes sociales. De un tiempo a esta parte, médicos, enfermeras y matronas se han lanzado a las plataformas digitales para aportar su contenido relevante y de calidad.

Es el caso de Elena Pajuelo, matrona y CEO de @actualidadmatrona y @maremamatronas, que ha pasado hoy por Trending Cope. Elena se lanzó hace unos años a Instagram para ‘marcar la diferencia, porque vi que había hueco y era necesario que los profesionales formados estuviéramos ahí con contenido autorizado y dando nuestra visión de cada tema’.

En este sentido, Elena nos ha contado el objetivo por el cual se decidió a dar el paso en las redes. ‘Poder ofrecer la figura de la matrona a todo el mundo. Eso me lo ofrecen las redes sociales. Además, abrí mi canal de Youtube porque es una plataforma donde ese contenido perdura en el tiempo y se posiciona. En ambas empecé sin estrategia, pero todo he ido aprendiéndolo sobre la marcha’.

Según Elena, el trabajo de matrona era todo un desconocido antes del mundo digital. ‘La gente pensaba que empezaba y acababa con el parto, y no es así. Nuestra profesión es ahora más cercana, más de acompañamiento a largo plazo en el mundo de la maternidad… lo que debe ser. Y así estamos más cerca de la gente, que es lo que verdaderamente nos gusta’.

En cuanto a lo que muchos entienden como hacer ‘consultas gratis’ a través de las redes, Elena lo tiene claro: ‘Al principio la gente lo confundía más y me preguntaban temas como si mi canal fuera una consulta abierta. Pero he tratado de explicarlo desde el principio y ya no hay dudas. Quien me quiera en consulta, a mi o a cualquier profesional, debe contratar mis servicios’.

Elena Pajuelo está siempre en continua búsqueda de temas y nuevas tendencias que le ayuden a crecer como profesional y en el mundo digital. Es más, gracias a su labor una editorial se fijó en ella para escribir su primer libro, ‘Todo lo que nadie te ha contado sobre el posparto’. ‘Ha sido todo un regalo y pienso seguir aportando mi granito de arena para hacer crecer mi comunidad, que tanto bueno me ha dado’.

