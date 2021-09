Educación refuerza en Valencia el trabajo en las aulas para la prevención de conductas suicidas en alumnos

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, con el objetivo de intensificar el acompañamiento emocional al alumnado para hacer frente a las secuelas psicológicas provocadas por la pandemia, refuerza este curso el trabajo en las aulas para la prevención de las conductas suicidas en los estudiantes con un nuevo protocolo de actuación en los centros y un completo programa de formación del profesorado que incluye una guía con orientaciones para abordar esta cuestión social desde el ámbito escolar.

La nueva estrategia del departamento del conseller del ramo, Vicent Marzà, para mejorar la prevención de las conductas suicidas y las autolesiones entre el alumnado arranca con el nuevo protocolo de actuación coincidiendo con el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y que ya tienen a su alcance todos los centros educativos en la web de Educación de la Generalitat, según ha informado la Generalitat Valenciana.

El objetivo de estas instrucciones es "avanzar más aún" a la hora de establecer las pautas de ayuda e intervención a seguir en la prevención, la detección y la actuación ante las conductas suicidas.

La directora general de Inclusión Educativa, Raquel Andrés, destaca que "es importante que hablar del suicidio en las aulas deje de ser un tabú, es importante establecer pautas de acompañamiento al alumnado en este sentido y más en estos momentos en los que los efectos psicológicos y emocionales de la pandemia son patentes".

