El doctor Cavadas desafía al cáncer de hueso

El cirujano valenciano afronta un nuevo reto en la medicina. Según publica ABC Comunidad Valenciana, el doctor Cavadas operará a un paciente de un tumor óseo poco frecuente que ha afectado a la tibia de la pierna derecha.

Después de trece años de operaciones y de lucha contra el cáncer de hueso, los médicos que atendían a Juan Rafael López le trasladaron que su dolencia no tenía solución por lo que se veía abocado a la amputación de la extremidad ante la grave infección que sufre.

Sin embargo, el doctor Pedro Cavadas le ha dado a este joven de 31 años esperanzas de mantener la pierna, tal y como ha relatado él mismo en el digital de Albacete: “Me dijo que podría llegar a correr” asegura Juan Rafael López, y el martes será operado.

Cavadas no solo le ha dado esperanzas a Juan Rafael López de que volverá anadar con normalidad, sino que ademas el doctor que cuenta con una fundación para atender a enfermos sin recursos, asumirá inicialmente parte del coste de la operación, según explica el propio paciente, que ha hecho una llamada a la solidaridad para recaudar los 5.000 euros restantes de los gastos de hospitalización.

Pedro Cavadas está considerado como uno de los principales referentes mundiales de la cirugía reconstructiva. A lo largo de su carrera profesional este médico de 54 años de edad ha alcanzado hitos como el del primer trasplante bilateral del mundo de antebrazos y manos, o el primer trasplante de cara realizado en España.

El prestigioso cirujano también ha estado rodeado de polémica. Una intervención suya en La Sexta se hizo viral al defender de forma contundente las donaciones que realizaba el empresario Amancio Ortega. Cavadas aseguró que "no son comprensibles las críticas. Vamos a ver, hay cosas que son honestas y son beneficiosas, las haga quien las haga. Te caiga bien o te caiga mal. Una persona tiene su dinero privado, podría tirarlo, quemarlo o hacer cualquier cosa. Y lo dona a la Sanidad, lo dona al bienestar de otros semejantes. Eso, se llame como se llame quien lo haga, es digno y es elogiable. Y quien critique esto: 'es que la Sanidad no puede depender de limosnas', es que no tiene un familiar al que esta maquinaria le puede salvar la vida. Porque si lo tuviera, estoy seguro de que no diría una tontería de ese calibre".