Disponible ya un kit valenciano que detecta la presencia de covid en menos de 30 minutos

El Instituto de Investigación Sanitaria (Incliva), del Hospital Clínico de València ha desarrollado un kit de detección rápida del COVID-19, ya disponible para ser utilizado, que permite determinar en muy poco tiempo la presencia del virus.



Las principales ventajas del kit desarrollado son su alta sensibilidad (muy próxima a la PCR), su especificidad del 100% (no hay falsos positivos, no detecta como positivos ningún caso negativo), que evita también los falsos negativos, la ausencia de extracción de ARN (la muestra se deposita en un tampón y se puede utilizar directamente con lo cual se ahorran costes y tiempo) y su rapidez (en 20-30 minutos se tienen los resultados).



La manipulación necesaria es muy sencilla y sin equipamiento complejo que facilita su utilización en diferentes ámbitos, como centros de salud y urgencias. La sensibilidad y especificidad obtenida es superior a la que presentan los test de antígenos y algo inferior a la de la PCR, si bien este kit es mucho más rápido y sencillo de hacer.



Los kits pueden utilizarse a partir de muestras de diferente origen (exudado nasal, muestra nasofaríngea o raspado bucal) mediante un procedimiento muy sencillo y de mínima manipulación, tanto para el procesado de la muestra como para el análisis de resultados. Los resultados pueden determinarse a simple vista.



Los kits se basan en amplificación isoterma de regiones específicas del virus y de un gen humano que producen un cambio de color en la reacción cuando la muestra es positiva. El uso de un control interno permite determinar si las muestras se han tomado y procesado correctamente, evitándose que muestras que no se han tomado o conservado bien puedan interpretarse como muestras negativas.



El proyecto mediante el cual se ha desarrollado este procedimiento, a lo largo de doce meses, ha incluido varias actividades: determinación de las secuencias de interés necesarias para la amplificación; desarrollo de sistemas de amplificación; obtención de muestras, desarrollo de sistemas mediante PCR rápida y convencional; desarrollo de sistemas de amplificación isotermos y su validación.