DIRECTO: El Consell anunciará una tímida desescalada

El President de la Generalitat, Ximo Puig, preside a esta hora la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19 en la que está previsto se avance un poco más en flexibilización de las restricciones para la próxima semana.

Ante la coincidencia del puente de San José, y tras el fracaso de convertir los días festivos en lectivos, el Gobierno valenciano no querer correr ningún. Por eso, expertos aconsejan avanzar con cautela. El ejecutivo valenciano se ha esforzado en lanzar el mensaje de que "no hay fiestas, no hay Fallas, no hay Magdalena y no hay Semana Santa", pero lo cierto es que son días propicios, con los niños sin clase a que se aumente la movilidad y los contactos sociales.

Es el principal motivo por el que pocos avances se esperan de la reunión de hoy. Según ha podido saber COPE Valencia, el Gobierno valenciano esta dispuesto a permitir que la hostelería de uso al 100% de sus terrazas (ahora es del 75% de aforo), pero por contra, no permitirá servir en el interior de los locales todavía.

En este sentido, parece que no hay duda en que los bares puedan abrir al 100% del aforo, tal y como había pedido el sector, que todavía tendrá que esperar a poder servir en el interior de los locales. Precisamente ante la proximidad de Semana Santa y el Puente de San José tampoco parecen dispuestos a que la hostelería amplíe el horario de apertura, que seguirá siendo hasta las seis de la tarde, con la intención de evitar a toda costa el tardeo como sucedió en Navidad.

Los buenos datos epidemiológicos de la Comunitat, respaldan pequeños avances en la flexibilización de las medidas, si bien hay otras ante las que surgen más dudas. Por ejemplo la apertura de los gimnasios, donde todavía no hay un criterio claro y la decisión todavía no esta tomada. Según fuentes sanitarias no se vería con malos ojos que las instalaciones deportivas y gimnasios pudieran abrir con medidas de seguridad y reducción de aforos.

Esta previsto que tras la reunión de la Mesa Interdepartametnal, como viene siendo habitual comparezca el President de la Generalitat, Ximo Puig y la consellera de Sanidad, Ana Barceló para detallar los acuerdo y que puedes seguir en directo aquí