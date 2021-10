Dimite un alto cargo de la Generalitat por la muerte de diez burros

El director general del Medio Natural, Benjamín Pérez, ha dimitido después de morir diez burros en el Desert de les Palmes, en Castellón. Los animales formaban parte de un proyecto para la prevención de incendios. Pérez ha presentado su dimisión a la consellera Mireia Mollà.

La consellera ha informado este martes en rueda de prensa sobre las gestiones realizadas por la Generalitat en relación a este asunto, que ha sido puesto en conocimiento de la Guardia Civil ante la existencia de 'indicios que apuntan a una posible acción humana' en el fallecimiento de estos animales.

A juicio de Mollà, el proyecto 'no ha sido tutelado de la forma adecuada, la dispersión de los burros ha podido propiciar ataques por parte de otros animales o caídas, pero también hay indicios de que pueda haber habido una acción humana'.

En referencia a esta última posibilidad, la Conselleria ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil, para 'que investigue posibles autorías', ha indicado Mollà.

Según ha explicado la consellera, el propietario de los burros había recibido amenazas contra la vida de los animales y alguien cortó el cercado en el que se encontraban, acciones que no se denunciaron inicialmente, según ha lamentado la consellera.

Por otra parte, ha subrayado que 'es obvio que, tanto en el expediente administrativo, como en la práctica de la experiencia no se ha tenido la diligencia que correspondía, y por tanto el estado de los animales ante la pérdida de peso o la presencia de heridas debería haber activado la llamada a veterinarios oficiales para que certificasen su estado de salud. Esto nunca debería haber acabado con 10 animales muertos'.

'Si bien algún episodio inicial se puede atribuir a causas naturales, no es normal que no se aborte la experiencia y se proteja a los animales', ha insistido Mollà, quien ha admitido que 'tanto en la parte administrativa como en la práctica, no ha habido un comportamiento diligente'.





















