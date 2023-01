Diez "zombies" acusados en el caso IMELSA reconocen ante el juez que cobraban sin trabajar

Los “zombies” del caso IMELSA han tomado hoy la palabra en el juicio para reconocer que existen. Y que efectivamente, cobraban sin trabajar.

Hoy ha arrancado el juicio de la pieza separada B relativa a la contratación en la empresa pública de la Diputación de Valencia de asesores que en realidad trabajaban para los partidos políticos.

Y ha comenzado con un giro de guión, porque diez acusados han admitido los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción, que cobraban sin trabajar... o lo que es lo mismo: han admitido que fueron contratados en las empresas públicas Ciegsa, que depende de la Generalitat, e Imelsa, que depende de la Diputación de València. Los diez acusados han alcanzado una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción: condena de 14 meses de cárcel y la devolución del dinero.

El que más claro lo ha explicado ha sido Francisco Javier Cañizares, ha pedido cambiar de abogado justo el primer día de juicio, antes de comenzar con las cuestiones previas: "Mi abogada quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista en mantenimiento", ha aseverado.

Al margen, los abogados defensores del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y del exgerente de Imelsa Marcos Benavent han cuestionado este lunes, en la primera sesión del juicio por supuestos trabajadores en empresas públicas, las grabaciones que dieron origen al caso.

A la salida, Marcos Benavent, el autodenominado Yonqui del dinero insiste en que el pendrive que se utiliza como prueba no está homologado, que los audios están manipulados y que hay cosas que no están claras

Por su parte, y también a la salida, Alfonso Rus insistía en su inocencia y en que todo es un montaje político.