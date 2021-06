La cantante malagueña sin duda alguna es un ejemplo a seguir de constancia y buen hacer en sus perfil digitales. De hecho durante la pandemia fue una de las artistas del panorama nacional que más activa estuvo y además lo hizo de una manera constante. Incluso cada día publicaba un directo o participaba con diferentes personalidades, como Remedios Cervantes por ejemplo, en sus perfiles.

Para estar activa y bien en un escenario hay que hacer muchas cosas

La actividad de la cantante durante la pandemia comenzó gracias alYo me quedo en casa festival que organizó Warner y que le dio a ella la idea y la fuerza para seguir con ese ímpetu digital. "Me emocioné tanto cuando acabé qué dije yo me voy a comer esta con vosotros todos los días. Yo soy una mujer de palabra pero lo que no sabía es que iban a ser sesenta días. Así que al final no solo canté, también recité, leía poemas, hacías reflexiones sobre filosofía que nos podían hacer sentir mejor en ese momento", reconoce Navarro quien además da las gracias por esa oportunidad ya que "me ayudó mucho durante el encierro".





El no poder subirse a los escenarios durante todos estos meses ha supuesto un duro camino para los artistas pero Diana Navarro ha sabido focalizar esas rutinas haciendo diariamente toda la preparación que realizaba antes de subirse a un escenario. "He estado muy entretenida. He hecho todo lo que hacía antes de subirme a un escenario como meditar, calentar o hacer deporte porque para estar activa y bien en un escenario hay que hacer muchas cosas".





En cuanto a su relación con el mundo de las redes sociales ella cree que hay que tomárselas muy en serio ya que se han "posicionado en un papel fundamental en la carrera de cualquier persona porque es una manera de comunicarse y de publicitar lo que estás realizando. Entre la compañía y yo vamos poniendo el contenido más adecuado".





"Las redes sociales me parecen un elemento maravilloso, con control, por supuesto. Y desde mi punto de vista poniendo cosas reales, cercanas y que me definan a mi misma", así define las redes Diana Navarro quien además reconoce que ofrece su público a gente que le llega a su perfil y le gustan".

