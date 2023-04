Deutsche Telekom abrirá en València un centro tecnológico de T-Systems

La compañía alemana Deutsche Telekom abrirá en València un centro tecnológico a través de su filial T-Systems, responsable de sus servicios de digitalización, para su expansión en España con la previsión de crear 500 empleos.



El nuevo centro tecnológico tiene el objetivo de convertirse "en un centro de referencia a nivel mundial, que combine el talento internacional y local, para crear valor para la empresa y sus empleados, así como para la comunidad local y el país", según han asegurado representantes de la compañía tras reunirse con el alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Economía, Borja Sanjuán.



Para la fase de arranque de sus operaciones, el nuevo centro ya ha incorporado a 300 ingenieros y tiene previsto crear 500 empleos en España hasta final de año, el 10 % de ellos en València, de perfiles tecnológicos como desarrolladores, "DevOps", "scrum masters" y expertos en análisis de datos y test automoción.



Según ha detallado la empresa, tiene un fuerte interés por ampliar su presencia en España, y el Centro de Valor de Deutsche Telekom IT en València empleará a casi 400 expertos tecnológicos. Con la apertura, respalda la línea de crecimiento de T-Systems en España, que en 2022 incorporó a más de 500 profesionales a su Centro de Valor en Granada y a más de 300 al de Reus.



La oficina de València se integrará dentro de la red de Centros de Valor que T-Systems tiene en España, que también se integrará en la red internacional de Centros de Valor de Deutsche Telekom, con sedes en Alemania, Grecia, Hungría, Eslovaquia, Polonia, República Checa y la India.



La red en España cuenta con un centro en Granada, que ha quintuplicado el tamaño de su equipo en 2022 y prevé crear más de 1.000 empleos hasta 2025. Este centro ha puesto en marcha la Cátedra de Innovación en Sostenibilidad Digital junto a la Universidad de Granada para el impulso de la tecnología como herramienta tractora de prácticas sostenibles entre empresas y administraciones.



El segundo Centro de Valor de la red nacional se ubica en Reus, que en el último año ha sumado más de 300 nuevos profesionales a su equipo para impulsar la adopción de la nube y la digitalización entre los clientes de T-Systems de todo el mundo.



El responsable de tecnología de Deutsche Telekom y primer ejecutivo de Telekom IT, Peter Leukert, ha explicado que como centro digital, científico y cultural de España, València "encaja perfectamente con el nuevo hub tecnológico del grupo".



Ha destacado de la ciudad sus universidades, una comunidad internacional diversa y una ubicación "prometedora", así como una futura "cooperación productiva con los expertos locales y los jóvenes profesionales".



El alcalde de València se ha reunido este miércoles con una delegación de la multinacional Deutsche Telekom formada, además de Peter Leukert, por el director de T-Systems Iberia, Osmar Polo, que han hecho público su proyecto de inversión en la ciudad.



Ribó ha manifestado que con esta son cuatro las compañías alemanas que deciden instalarse en València, entre ellas la oficina de Power Co, responsable de la gestión de la gigafactoría de celdas de baterías de Volkswagen en Sagunto.



Otras multinacionales japonesas o americanas como HP o Toshiba Mitsubishi han decidido establecerse en la ciudad, con lo que València "se va configurando como un nodo fundamental en innovación", según ha remarcado el alcalde.



Por su parte, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha celebrado la decisión de Deutsche Telekom y ha asegurado: "València se ha convertido en la ciudad a la que todo el mundo quiere venir, quiere invertir y quiere asociar su marca, su nombre, su empresa al nombre de València".



Ello se debe, ha asegurado, a la iniciativa puesta en marcha por el Partido Socialista de Invest in Valencia, que se ofrece como puerta de entrada a los inversores.



Gómez ha comparado el buen momento económico, en que la ciudad crece y se desarrolla y atrae inversiones, con la situación de hace ocho años, cuando aún gobernaba el PP y a su juicio "no quería venir nadie".