Detienen "in fraganti" a un pirómano quemando una treintena de coches en las calles de Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada en Valencia a un varón de 45 años como presunto autor de un delito de daños tras una oleada de incendios provocados. El individuo está acusado de prender fuego de forma intencionada a 18 contenedores, lo que ha causado una cadena de destrozos que ha afectado a un total de 32 vehículos y tres edificios en una noche de auténtico caos.

La colaboración ciudadana, clave

Los hechos se han desencadenado sobre las cuatro y media de la madrugada, cuando la Sala CIMACC-091 ha recibido la llamada de un vecino que alertaba de la situación en la calle Jerónima Galés. La descripción aportada por el testigo ha sido fundamental para que los efectivos de seguridad ciudadana, desplazados de inmediato, pudieran identificar y detener de forma inmediata al sospechoso, que se encontraba junto a los contenedores en llamas.

De forma paralela a la detención, se ha movilizado a los Bomberos, que han trabajado para sofocar los múltiples focos del incendio. El balance final de los daños materiales es devastador: 11 vehículos han resultado totalmente calcinados (ocho coches y tres motocicletas), otros 21 han sufrido daños parciales por el fuego y los 18 contenedores han quedado completamente destruidos. Además, las llamas también han ocasionado daños en las fachadas de tres edificios cercanos.

Para esclarecer por completo lo sucedido y recabar todas las pruebas, agentes de la Policía Científica se han desplazado al lugar de los hechos para llevar a cabo la inspección ocular técnico-policial correspondiente. La investigación continúa abierta para determinar las motivaciones del detenido.