Detenido el padre del bebé de 6 meses que ha dado positivo por cocaína

El padre del bebé de seis meses que se encuentra hospitalizado en València tras haber dado positivo por cocaína en un análisis de sangre ha sido detenido este jueves por la Policía Nacional acusado de abandono de menor y delitos contra la salud.



Este joven de 20 años, de nacionalidad española, es el ex compañero sentimental de la menor que sufrió abusos sexuales por parte del ex marido de Mónica Oltra, y el bebé hospitalizado es el hijo de ambos (tienen otro de dos años).



Fuentes cercanas a la madre han explicado a EFE que el bebé se encuentra bien y que se ha iniciado un procedimiento administrativo que podría derivar en la tutela del menor por parte de la Generalitat o en su devolución a los progenitores.



Los padres de este niño y de otro de 2 años se han separado recientemente y en el momento en el que el más pequeño sufrió el citado desvanecimiento se encontraban bajo la tutela del padre.



Las mismas fuentes han aclarado que el bebé podría haber sufrido una intoxicación accidental en el domicilio de un familiar del padre, donde se alojaba o permanecía este núcleo familiar de forma temporal, un extremo que está actualmente bajo investigación policial.



El bebé había sido atendido en un centro de salud recientemente pero carecía de tarjeta SIP, motivo por el cual los sanitarios advirtieron a los padres de la necesidad de regularizar la situación.



Al acudir una segunda vez el pasado lunes de nuevo al centro de salud sin la referida tarjeta se activó un protocolo sanitario, en el transcurso del cual se detectó la presencia de cocaína en la sangre del bebé.



El padre fue llamado a declarar por la Policía Nacional el pasado lunes y se espera que la madre sea citada igualmente por el grupo de Menores de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, que remitirá un informe sobre lo sucedido a la Fiscalía de Menores para que ésta proponga, si lo considera necesario, alguna medida de protección para el menor.



Las fuentes consultadas han explicado a EFE que la madre, que fue víctima de abusos sexuales cuando era menor y se encontraba bajo la tutela de la Generalitat, atraviesa actualmente una situación complicada porque no dispone de ayuda o vivienda alguna y se ha separado del padre de sus dos hijos.



La madre fue víctima de abusos sexuales por parte de Luis R., entonces marido de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, exconsellera de Igualdad y exdirigente de Compromís, cuando este era educador de un centro público de acogida y que los cometió sobre ella cuando era menor y estaba bajo su tutela a finales de 2016 y 2017.