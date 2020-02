Detenido un corredor de seguros por estafar en Valencia a más de 20 clientes

La Guardia Civil ha detenido a un corredor de seguros de 47 años y nacionalidad española como supuesto autor de veintidós delitos de usurpación de identidad, doce delitos de estafa, veintidós delitos de falsedad documental y tres delitos de apropiación indebida.

La operación Singa ha permitido detener a este individuo tras una investigación que comenzó el pasado mes de septiembre de 2019, cuando uno de los perjudicados puso en conocimiento de la Guardia Civil de Alfafar que su corredor de seguros habría dado de alta seguros a su nombre de vehículos que no eran de su propiedad, no tenia en vigor las pólizas que había pagado y no le devolvía dos vehículos que supuestamente le había llevado a un taller "concertado".

El detenido, "corredor en exclusiva para una importante aseguradora", según la Guardia Civil, daba de alta pólizas a sus clientes cobrándoles las primas.

Los importes que cobraba en mano, o a una cuenta de una sociedad instrumental que él controlaba, nunca llegaban a la aseguradora, por lo cual eran canceladas las pólizas sin surtir efecto alguno.

Se han obtenido indicios que además de para la aseguradora con la que tenía contrato en exclusiva, habría contratado pólizas con otras dos compañías más. Solo en el año 2019 se ha certificado que las estafas superan los 12.000 euros.

Algunos de los clientes se han visto implicados en hasta quince pólizas distintas sin saberlo. El corredor usaba datos de unos clientes en las pólizas de otros, sin su conocimiento ni autorización, aportando datos falsos a la aseguradora con el fin de alterar la evaluación de riesgo y obtener unas primas reducidas que no se correspondían con el riesgo real.

Además, el detenido se ha apropiado indebidamente de tres vehículos -dos de ellos de gama alta- de clientes a los que hacía saber que serían reparados en talleres previamente concertados y los cuales no han sido devueltos.

El arrestado ha pasado ya a disposición del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia.