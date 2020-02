Detenida la persona que incendió 16 coches en Russafa

Agentes de la Policía Nacional han detenido ayer en Valencia a un hombre de 41 años, de origen español, como presunto autor de un delito de daños, tras al parecer incendiar 16 vehículos y darse a la fuga en una motocicleta.

Los hechos ocurrieron en el distrito de Russafa de Valencia entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada de los días 18 y 19 de enero, en los que se vieron involucrados un total de 16 vehículos que se encontraban estacionados entre las calles Doctor Serrano, San Valero y Arzobispo Melo, los cuales sufrieron cuantiosos daños.

Durante las investigaciones, los agentes averiguaron las características físicas del sospechoso, que tras realizar las gestiones oportunas fue localizado y detenido ayer a las doce y veinte del mediodía en la avenida Campanar de Valencia, como presunto autor de un delito de daños.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, tras ser oído en declaración fue puesto en libertad, no sin antes ser advertido de la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando para ello fuese requerido.

Todos los incendios fueron intencionados como ya indicaba el hecho de que el presunto autor hubiera utilizado pastillas de barbacoa como acelerante. ''La explosión de un neumático me despertó. Me asusté mucho porque olía a quemado y no sabía lo que había pasado'', afirmaba una vecina de la calle San Valero. ''La policía y los bomberos tardaron muy poco en llegar, y les costó un poco apagar las llamas. Eran muy grandes'', añadió la mujer. Los cristales de la administración de lotería quedaron agrietados debido a las altas temperaturas que soportaron, ya que uno de los coches quemados estaba aparcado junto a la puerta del comercio.