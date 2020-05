Descubre las diferencias entre la Fase 0 y la Fase 1 de la desescalada en Valencia

​La desescalada ha comenzado en la provincia de Valencia con aparente normalidad y parece que los ciudadanos han respetado, en su mayoría, las indicaciones del Gobierno dadas hasta ahora. Pero qué cambia entre una fase y otra en Valencia; se aumenta la movilidad, llega la posibilidad de realizar reuniones, los desplazamientos en coche cambian y sobre todo se relajan las medidas de apertura de los comercios.

DESPLAZAMIENTOS EN COCHE

Durante la fase 0 en la que nos encontramos los desplazamientos en coche continúan limitados en cuanto a ocupantes. Tan solo una persona por fila en el vehículo y de manera diagonal.

A partir del siguiente fase, que entra en vigor el 11 de mayo, los vehículos podrán completar sus plazas siempre y cuando sea por habitantes de una misma vivienda. Si los ocupantes no viven en el mismo núcleo familiar solo podrán desplazarse el conductor y un ocupante en la fila posterior y utilizando ambos mascarilla.

PEQUEÑO COMERCIO

El pequeño comercio, ya sea minorista o del sector servicios, durante la fase 0 podrá abrir sus puertas solamente bajo cita previa y siempre y cuando tengan menso de 400 metros cuadrados.

Además las tiendas deberán cumplir una serie de medidas de seguridad. Como dar prioridad a los mayores de 70 años en su franja horaria de salida, un solo trabajador para cada cliente, o respetar la distancia de seguridad; en caso de que la distancia no se pueda cumplir se deberán instalar mamparas o mostradores. Además se eliminarán las zonas comunes para evitar aglomeraciones y contagios.

La empresa debe proporcionar sistema de seguridad e higiene a los trabajadores tales como gel desinfectante o mascarillas.

A partir del 11 de mayo se elimina la cita previa pero el aforo queda limitado al 30% y se continúan con las medidas de seguridad de la fase 0.

REUNIONES FAMILIARES O DE AMIGOS

Durante el periodo de la fase 0 no está permitida la visita o reunión con personas que no convivan con nosotros, pero a partir del 11 de mayo estarán permitidas las reuniones de hasta 10 personas sin importar sin son del mismo núcleo familiar o no y siempre que se respeten las normas de seguridad como el lavado de manos o la distancia de seguridad de dos metros.

En estas reuniones hay tres excepciones durante la fase 1. No podrá haber personas de riesgo, ni que tengan síntomas del Covid19 ni que estén pasando el periodo de cuarentena.

Las reuniones se podrán hacer o bien en las terrazas de bares o restaurantes o en casas particulares.

Picasa

TERRAZAS DE BARES Y RESTAURANTES

Durante la fase 0 los hosteleros tan solo podrán ofrecer servicio para recoger o a domicilio y bajo cita previa.

Las terrazas podrán abrir finalmente, y tras la rectificación del Gobierno, al 50% a partir de la fase 1 y siguiendo unas medidas de seguridad y distancia tanto para trabajadores como para clientes. Las mesas deberán estar colocadas de maneras que se respeten los dos metros de distancia tanto entre las personas de un mismo grupo como con el resto de clientes.

La fase 0 se contempla para el 11 de mayo si los datos epidemiológicos continúan contenidos si hubiese cualquier cambio el Ejecutivo a dejado claro que las provincias pueden estancarse en una fase hasta que sea seguro para los ciudadanos.