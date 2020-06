Descubre como hacer una fiesta glamurosa en casa, sin ser rico

Tras la tempestad viene la calma relativa, y ante la obsesión de quedarse en casa, ha surgido un fenómeno de unión grupal que estaba de moda en el mundo de las “celebrities”, y que ahora lo realiza el más común de los mortales. Se trata de las fiestas “glamurosas”, pero no en lugares famosos, centros históricos o restaurantes con estrellas Michelín. Se trata de fiestas organizadas en casa, pero con los aditivos y componentes propios de esas fiestas famosas. Vestir con los modelos más de vanguardia y que no has podido estrenar hasta ahora, celebrar los cumpleaños más sofisticados; como si estuvieras en un rodaje de película. Pero todo en tu casa.

Y si eres apasionado del mundo de la farándula, el componente musical es primordial, con grupos locales, como “Los Guapos”, o cantautores como Jonathan Pocoví o Nacho Pereda, que amenicen una velada y que no falte de nada.

La moda de las cristalerías talladas

QUE NO FALTE NADA EN EL MANTEL

Para todo esto existen empresas, como la valenciana Dealde, que ha visto subir como la espuma este tipo de fiestas glamurosas. Podrás alquilar mesas y sillas con un estilo rustico y vintage o un estilo más moderno o romántico, igual que vajilla moderna y elegante; o con un estilo más clásico; copas y vasos de colores; cristalerías talladas y un surtido de cubiertos fabricados en acero de alta calidad, en color natural, dorado o negro eclético.

“Hemos realizado en el último año más de dos mil recepciones, con más de un millón de artículos alquilados, lo que demuestra que está de moda este tipo de eventos en los hogares”, nos confirma el Gerente de Dealde, Josep Valero

¿A que no ves al famoso recoger los platos y mucho menos lavarlos?, pues tú tampoco. Esta empresa, enclavada en Torrent, lo entrega todo saneado y se lo lleva sin necesidad de que lo limpies.

Si eres de los que se pasa todo el día enganchado a las redes sociales, sabrás lo que le gustan los eventos a los famosos, y como los llevan a cabo. Ahora puedes hacerlo tú de una forma económica, aunque esto no lo cuentes en Instagram.