El descuartizador de Marta Calvo ¿un homicida en serie?

El autor de la desaparición de la joven Marta Calvo, el descuartizador confeso Jorge Ignacio Palma, de 38 años, puede ser un homicida en serie, al menos esa es una de las hipótesis que manejan los investigadores de la Civil después de otros casos similares de mujeres muertas tras tener relaciones sexuales con él - con la cocaína siempre de por medio-.

Se trata de casos que están analizando los investigadores tanto en Valencia como en Badajoz y Mallorca, donde vivió el detenido años atrás. En concreto, una prostituta brasileña muerta en el barrio de Ruzafa en abril pasado tras citarse con él y otra prostituta colombiana que falleció en un piso de la avenida de la Plata -aunque en este caso no se ha podido identificar al último hombre que estuvo con ella-. La Policía Nacional de Valencia ha reabierto estos dos casos, que inicialmente habían sido considerados como muerte por intoxicación de cocaína, e investiga incluso algunos testimonios de otras mujeres que han podido tener este tipo de contactos con el arrestado.

Entretanto, esta mañana se ha reanudado ya en el vertedero de Dos Aguas la búsqueda de los restos mortales de Marta Calvo por una treintena de agentes de la Guardia Civil equipados con monos blancos, material especializado y perros adiestrados en la localización de este tipo de restos. También se mantiene la búsqueda por el término de Manuel y alrededores por parte de la UME y de la Guardia Civil.

Por lo demás, agentes de la UCO de Madrid vuelven a Valencia para sumarse a la investigación por la desaparición en Carcaixent de Wafa Sabbah, la joven saharaui de 19 años de la que no se tienen noticias desde el pasado 17 de noviembre, cuando salió del piso de un amigo suyo, en esta misma localidad. La madre no puso la denuncia hasta el sábado pasado, dos semanas después de su desaparición, porque no tenía mucha comunicación con ella. Aunque los investigadores descartan en principio relación con el caso de Marta Calvo, empieza a ganar fuerza la hipótesis de que su desaparición no fue voluntaria, como inicialmente se pensaba y como señaló el propio delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, por lo que se abren ahora otras líneas de trabajo.