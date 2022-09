"No lo sé, lo desconozco", las respuestas más recurrentes de Oltra ante el juez

Mónica Oltra declaraba el pasado lunes 10 ante el juez de instrucción número 15 de Valencia. Lo hacía durante mas de siete horas. Respondía a las preguntas del magistrado, el Fiscal y los abogados de las defensas. Es toda su declaración sorprende la falta de información que dice tener sobre el asunto de los abusos a la menor tutelada por los que fue condenado su ex marido y por el que se encuentra imputada al entender el juez que pudo haber una "instrucciión" para que desde la conselleria se protegiera al marido de la entonces consellera de Igualdad.

A lo largo de los 34 folios de los que consta su declaración a la que ha tenido acceso COPE, Oltra asegura en más de 15 ocasiones no saber por qué se han dado determinados pasos o se han dejado de dar en este asunto, por ejemplo asegura no saber porqué no se dio traslado a la Fiscalía de menores de las denuncias de la menor o quien o quienes de la conselleria que ella dirige inician el expediente informativo cuyo objetivo entiende el magistrado busca desacreditar el relato de la menor.

No es la única respuesta "tipo" que utiliza Oltra para tratar de evitar cualquier responsabilidad al respecto. Un una decena de ocasiones llega a afirmar ante las preguntas del juez o del fiscal que desconoce la información, no la recuerda o no es capaz de valorarla cuando se le pregunta por cuestiones concretas como por ejemplo por qué no se le pregunta a la menor por los abusos sexuales por qué no se la cambia de centro o al trabajador hasta que se resuelva el asunto.

Un aparente desconocimiento que sorprende cuando en el mes de marzo la propia Monica Oltra asegura ante los medios de comunicación que ella es la responsable de solicitar ese expediente. Afirmaciones que también solicitó el juez en su día y que el lunes Oltra aclaró que fueron en un momento de "eclosión emocional" para defender el trabajo de los funcionarios y personal de la conselleria que acababan de ser imputados.

La ya ex vicepresidenta del Gobierno valenciano se excusa en criterios técnicas para eludir de nuevo cualquier responsabilidad en la toma de decisiones con frases como "no he indagado", "no tengo conocimiento para valorar esa actuación" o "los ´tecnicos actúan según su saber y entender".

No pide más información

Según la declaración Mónica Oltra no supo que su marido dejó de trabajar como educador en el centro de menores entre el 20 de febrero y el 12 de marzo de 2017, después de cometer los abusos. Explica que por su agenda como consellera en esas fechas su marido se ofrecio a cuidar de los hijos porque le debían días libres.

También ha defendido ante el juez que se entera de la acusación formal por abusos de su marido el 4 de agosto de 2017 cuando su marido la llama por teléfono para leerle la notificación judicial y que es en ese momento cuando habla con su jefe de gabiente para que averigue si en la conselleria hay información sobre ese asunto. Después de esa fecha y hasta dos años después cuando el padre de sus hijos es condenada, asegura que no vuelve a pedir información sobre el tema ni es informada al respecto.

Declaraciones que cuanto menos sorprenden cuando en su comparecencia en les Corts Valencianes el 21 de abril de 2022 presume de haber establecido unos protocolos y ordenes de actuación en la conselleria que antes no existían, pero sin embargo asegura que no interviene en el día a día de los centros de menores, ni despacha con los directores generales de la conselleria.

Niega en varias ocasiones también que diera ninguna instrucción verbal ni por escrito de como debían actuar los funcionarios o los responsables de la conselleria en este caso. Sin embargo no sabe responder porque no se informó a la Fiscalía, por qué no se personó la conselleria en la causa, es mas asegura al juez que no ha leído el expediente cuando es precisamente una de las razonas por las que el juez decide su imputación.