El PP no descarta acudir a los tribunales tras el ocultamiento de la “emergencia sanitaria” por la Generalitat

La Generalitat Valenciana firmó el pasado 27 de febrero, 15 días antes de la declaración del Estado de Alarma y 12 días antes de la cancelación de las Fallas, un expediente bajo el título “Declaración de Emergencia” en el que suscribía la compra de material sanitario para hacer frente a la expansión del coronavirus. Un documento que ya alertaba de la situación, pero que distaba mucho de las declaraciones públicas de los dirigentes del Gobierno autonómico en ese momento. Las reacciones a esta información de ABC no se han hecho esperar y desde el PP de la Comunidad Valenciana no descartan acudir a los tribunales en caso de que el Gobierno valenciano no dé explicaciones en torno a esta cuestión “en un plazo de veinticuatro horas”.

“Nosotros vamos a estudiar esas posiblidades y, desde luego, ya nos han pedido este documento algunos agentes y organizaciones que ya han interpuesto denucia contra la Conselleria de Sanidad”, ha anunciado la presidenta de los 'populares' valencianos, Isabel Bonig. “Es inadmisible; estamos hablando de documentos públicos donde se advierte de estas cuestiones”, ha opinado Bonig en declaraciones a los medios de comunicación. No obstante, resulta importante apuntar que, antes de emprender la vía judicial, el PP de la Comunidad Valenciana solicitará previamente la comparecencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, “en un plazo de veinticuatro horas”; en caso de no comparecer, se solicitará la “comparecencia urgente del presidente de la Generalitat, Ximo Puig” y, si tampoco se produjese esta segunda comparecencia, los 'populares' valencianos presentarán denuncia ante la Justicia.

Para Isabel Bonig, esta información inédita y que pone en aprietos a la Generalitat es “muy grave porque demuestra que el Gobierno de Ximo Puig mintió”, tanto a los valencianos como en Les Corts Valencianes. En este sentido, la presidenta del PP de la Comunidad Valenciano ha querido recordar declaraciones de dirigentes de la talla de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien, antes del estallido de la pandemia, llegó a afirmar que el COVID-19 “era un siempre constipado”. “Hoy se demuestra con un documento público que el único que escondió la verdad fue Ximo Puig”, ha asegurado Isabel Bonig en referencia a la información publicada por ABC y COPE Valencia.