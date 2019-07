Desalojan el Oceanogràfic por un incendio

A estas horas desalojan el Oceanogràfic de València por lo que parece ser un incendio de uno de los decorados del espacio. Según ha podido saber COPE Valencia los bomberos ya se han desplazado hasta el lugar de los hechos e informan que el incedio se ha controlado y que no hay que lamentar ninguna víctima y que los animales no han sufrido tampoco ningún tipo de daño. Bomberos dan por controlado pero no extiguido. "Hasta que no quede ningún tipo de riesgo no se dará por extinguido" han asegurado efectivos del parque de extinción a COPE. Ha sido una estructura decorativa junto a la zona de los tiburones.

Incendio superficial en el acceso a la instalación de Océanos.

Fuego extinguido 20 minutos después de producirse.

Evacuación preventiva a todo el personal y visitantes. No ha habido que lamentar daños personales ni biológicos.@GVA112 pic.twitter.com/LndaJiCMD2 — Oceanogràfic València (@Oceanografic_vl) 9 de julio de 2019

Fuentes del Oceanogràfic confirman a esta emisora que el desalojo se ha efectuado por motivos de seguridad y sobre todo por precaución. "Antes incluso de que llegarán los bomberos ya habíamos desalojado el centro." Señalan además que a pesar de lo aparatoso de las imágenes esperan reactivar la actividad en pocas horas y continuar la jornada con total normalidad.

L'Oceanogràfic de Valencia es el acuario más grande de Europa. Ubicado dentro del complejo arquitectónico vanguardista de la Ciutat de les Arts i les Ciències, este paraje reproduce fielmente los ecosistemas marinos más importantes. Situado en el complejo arquitectónico vanguardista de la Ciudad de les Arts i les Ciències de València, el acuario constituye un auténtico homenaje a los mares y océanos del planeta y contiene acuarios de grandes dimensiones que reproducen fielmente los ecosistemas marinos más importantes. De esta forma, el Oceanogràfic de València se configura como un centro científico, educativo y recreativo de primer orden.

Más allá del componente lúdico, su principal objetivo es promover de forma activa la conservación de los mares y de sus habitantes y divulgar la importancia de este mensaje entre la población de la Comunidad Valenciana y del resto del mundo. Para ello, lleva a cabo de manera regular proyectos de investigación y educación relacionados con el mar y los océanos. En su afán por favorecer el conocimiento de este medio, el Oceanogràfic propone al visitante un viaje a través de los diferentes ecosistemas marinos.